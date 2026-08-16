نبأ سار لريال مدريد.. تشواميني يقترب من الجاهزية قبل انطلاق الليجا

تلقى نادي ريال مدريد أخبارًا إيجابية بشأن لاعب وسطه الفرنسي أوريلين تشواميني، بعدما اقترب من التعافي بشكل كامل من الإجهاد العضلي الذي أبعده عن التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، وذلك قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

تشواميني يقترب من العودة

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، تحسنت حالة تشواميني بشكل ملحوظ بعد معاناته من إجهاد عضلي عقب عودته إلى تدريبات ريال مدريد، إثر مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس العالم.

وقالت أرانشا رودريجيز، الصحفية في إذاعة «كوبي» الإسبانية، اليوم الأحد، إن لاعب الوسط الفرنسي من المنتظر أن يكون جاهزًا للمشاركة مع ريال مدريد أمام إسبانيول في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها السبت المقبل.

وكان تشواميني قد عاد إلى تدريبات الفريق الملكي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب فرنسا في المونديال، لكنه خضع في البداية لتدريبات منفردة، قبل أن تتحسن حالته البدنية ويقترب من العودة بصورة طبيعية إلى المجموعة.

مورينيو يترقب جاهزية اللاعب

وتأتي عودة تشواميني في توقيت مهم بالنسبة للمدير الفني جوزيه مورينيو، الذي يستعد لخوض أولى المباريات الرسمية مع ريال مدريد في الموسم الجديد، ويعول على اللاعب الفرنسي في وسط الملعب، خاصة مع أهمية دوره في التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي.

ويأمل الجهاز الفني في اكتمال جاهزية تشواميني خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يكون متاحًا ضمن حسابات مباراة إسبانيول، خاصة بعد فترة الإعداد التي خاضها الفريق عقب انتهاء منافسات كأس العالم.

ريال مدريد يختتم ودياته أمام شالكه

ويخوض ريال مدريد مباراته الودية الأخيرة أمام شالكه الألماني اليوم الأحد، في ختام استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الملكي مشواره الرسمي في الدوري الإسباني بمواجهة مضيفه إسبانيول السبت المقبل، في الجولة الأولى من المسابقة، وسط ترقب كبير لظهور ريال مدريد تحت قيادة مورينيو في الموسم الجديد.

ويأمل ريال مدريد في دخول الموسم بأفضل حالة فنية وبدنية، خاصة مع عودة لاعبي المنتخب الفرنسي وباقي العناصر الدولية تدريجيًا إلى صفوف الفريق بعد انتهاء كأس العالم.