مواجهة نارية في جرجا.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وبحوزته شابو وحشيش وأسلحة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من توجيه ضربة أمنية جديدة للعناصر الإجرامية الخطرة، بعدما نجحت في رصد أحد العناصر شديدة الخطورة، خلال تحركاته بدائرة مركز جرجا، قبل أن تنتهي المواجهة بمصرعه؛ إثر تبادل لإطلاق النيران مع القوات.

رصد تحركات المتهم

وكان اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى معلومات بشأن تحركات المتهم، ويدعى "أمور" من محافظة قنا، والذي كشفت التحريات عن اعتزامه ترويج المواد المخدرة، واتخاذه من إحدى المناطق بنطاق مركز جرجا مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعلى الفور، تم إخطار الأجهزة المعنية، وتم تشكيل مأمورية أمنية مدعومة بالمعلومات اللازمة، مع إعداد الأكمنة لضبط المتهم متلبسًا، وإنهاء نشاطه الإجرامي قبل ترويجه المواد المخدرة بين المتعاطين.

وبمجرد تحديد مكان المتهم ومداهمته، فوجئت القوات بمبادرته بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، في محاولة منه للهرب ومقاومة عملية الضبط، لتتعامل القوات معه وفقًا للموقف، وتبادله إطلاق النيران.

وأسفرت المواجهة المسلحة عن مصرع المتهم، فيما فرضت الأجهزة الأمنية سيطرتها على موقع الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وبتفتيش المتهم والمكان، عثرت القوات بحوزته على عدد من الأسلحة والذخائر، إلى جانب كميات من المواد المخدرة، شملت مخدر الشابو والحشيش، فضلًا عن مبالغ مالية، يُشتبه في كونها من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد كل من يحاول الإضرار بأمن المواطنين أو ترويج المواد المخدرة بنطاق المحافظة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، فيما تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الواقعة.