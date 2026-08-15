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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلافات المصاهرة تشعل مشاجرة بالخرطوش وتصيب شخصين بدار السلام في سوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت إحدى المناطق بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة، أسفرت عن إصابة شخصين بطلقات خرطوش، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم في الواقعة.

مشادة كلامية تتحول إلى مشاجرة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع مشاجرة بين طرفين، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول يضم شخصين، وطرف ثانٍ يضم شخصًا آخر، وجميعهم مقيمون بذات الناحية.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات المصاهرة، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالسب والضرب.

عياران من سلاح خرطوش

وخلال المشاجرة، أقدم الطرف الثاني، وفقًا للتحريات، على إطلاق عيارين من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الطرف الأول برش خرطوش في مناطق متفرقة من الجسم.

وتبين أن المصاب الأول شخص في العقد الثالث من العمر، أصيب برش خرطوش بالساق اليمنى، بينما أصيب نجل شقيقه، في العقد الثاني من العمر، برش خرطوش بالرقبة والساق اليمنى.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم في الواقعة، كما تم التحفظ عليه، وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

وبمواجهة أطراف الواقعة، تبادل الطرفان الاتهامات بشأن ملابسات المشاجرة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية فحص الواقعة وسماع أقوال المصابين والشهود، للوقوف على تفاصيلها كاملة وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل طرف.

وتباشر جهات التحقيق المختصة إجراءاتها القانونية، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب حيال الواقعة، فيما تظل التحريات والتحقيقات هي الفيصل في تحديد ملابسات إطلاق النار والمسؤول عن إصابة الشخصين.

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