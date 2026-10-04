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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مصير الدعم الحكومي.. شروط التحويل من الإيجار إلى التمليك في سكن لكل المصريين 9

سكن لكل المصريين 9
سكن لكل المصريين 9
خالد يوسف

تتزايد معدلات البحث يومياً بين المتقدمين لمشروع «سكن لكل المصريين 9» عن آلية التحويل من نظام الإيجار التمليكي إلى التمليك الكامل، بالتزامن مع إعلانات وزارة الإسكان، ويترقب المستفيدون معرفة الشروط الأساسية ومصير الدعم النقدي السابق تقديمه، حيث تتيح هذه الخطوة فرصة ذهبية للاستقرار النهائي وتملك الوحدات، مما يتطلب إلماماً دقيقاً بالضوابط القانونية والمالية المحددة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لضمان قبول الطلبات.

التقديم على وحدات الإيجار التمليكي

ويستمر باب التقديم لجميع المواطنين على الوحدات السكنية التي تم طرحها بنظام الإيجار التمليكي ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وذلك بعد أن فتحته الوزارة يوم 28 سبتمبر الماضي.

التحويل من الإيجار إلى التمليك

أشارت وزارة الإسكان إلى إمكانية تحويل الوحدة السكنية التي يحصل عليها المواطن بنظام الإيجار إلى التمليك خلال مدة التعاقد بعد مرور سنة كحد أدنى، وقبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بثلاثة أشهر كحد أقصى.

مصير الدعم في سكن لكل المصريين 9

أوضحت وزارة الإسكان، أنه يتم احتساب قيم الإيجار المسددة من قبل المواطن، بعد أن يتم استبعاد عدد من الخدمات، وهي:

- مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل.

- مبلغ الدعم المسدد من قبل الصندوق.

- ثمن تركيب عدادات المرافق «كهرباء، مياه، غاز».

- ويتم بعد ذلك خصم المتبقي من قيمة مقدم حجز الوحدة، مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي الدعم الممنوح بعد خصم الدعم الشهري المنصرف في فترة الإيجار.

- ويتم احتساب قيمة الدعم النقدي المقدم للعميل من الصندوق خلال مدة الإيجار، وخصمها من مبلغ الدعم المستحق للمستأجر بمحور التمليك بالنسبة لذوي الدخل المنخفض، وعند تقديم طلب تملك الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري، بشرط انطباق الشروط المعلنة.

شروط وضوابط التحويل من الإيجار للتمليك

حددت وزارة الإسكان عدد من الشروط في كراسة الشروط الخاصة بطرح صندوق الإسكان، والتي يجب توافرها للتحويل من الإيجار للتمليك، وهي:

- يكون للمستأجر الحق في إبداء رغبته في تملك الوحدة قبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بثلاثة أشهر كحد أقصى

- التزام المستأجر باستعمال الوحدة للسكن وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم، وعدم تغيير هذا الغرض ويُحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مُضي 7 سنوات من تاريخ تملكه لها أو الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.

- يتم معاقبة كل من يخالف البند السابق بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي.

مساحات وحدات سكن لكل المصريين 9

تتضمن استمارة الحجز عدة اختيارات لمساحات الوحدات السكنية، وتشمل وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا ضمن الوحدات المطروحة بالمحافظات، ووحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا، إلى جانب وحدات تتراوح مساحاتها من 96 إلى 100 متر مربع ضمن محافظات حياة كريمة.

ويحدد المتقدم رغبته في الوحدة السكنية من خلال وضع علامة أمام خيار المساحة التي يرغب في حجزها، مع الالتزام بتحديد رغبة واحدة وفقًا لما هو موضح في الاستمارة.

أماكن وحدات سكن لكل المصريين 9

يشمل طرح سكن لكل المصريين 9 وحدات سكنية في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وتتوزع وحدات مساحة 90 مترًا مربعًا في محافظات وتشمل: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح».

كما يشمل الطرح وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا في عدد من المدن الجديدة، من بينها «حدائق العاصمة والعبور الجديدة وأخميم الجديدة»، إلى جانب وحدات أخرى بالمحافظات وفقًا لتفاصيل الطرح.

الدعم الحكومي التحويل من الإيجار إلى التمليك سكن لكل المصريين 9 نظام الإيجار التمليكي وزارة الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي

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