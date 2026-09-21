شقق الإيجار التمليكي 2026.. المواعيد والشروط وقيمة الإيجار والتأمين

يبدأ المتقدمون للاستفادة من طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي في الاستعداد للتسجيل وفق المواعيد التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 75 و100 متر مربع، ويشمل الطرح عددًا من المحافظات والمدن الجديدة، مع تحديد قواعد خاصة للدخل والإقامة والعمل، إلى جانب ضوابط الحصول على الوحدة وتحويلها إلى التمليك.

متى يبدأ حجز شقق الإيجار التمليكي؟

قسمت الجهات المعنية فترة التقديم إلى مرحلتين، على النحو التالي:

من 20 إلى 27 سبتمبر 2026: يقتصر التقديم على المواطنين من ذوي الهمم.

من 28 سبتمبر إلى 28 أكتوبر 2026: يفتح باب التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم.

ويتم التسجيل وسداد مصروفات الحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، مع رفع الأوراق المطلوبة وفق المواصفات المحددة في كراسة الشروط.

من يستطيع التقديم على الوحدات؟

وضعت كراسة الشروط مجموعة من الضوابط الخاصة بالمتقدمين، في مقدمتها ألا يتقدم الشخص أو أسرته، وتشمل الزوج أو الزوجة والأبناء القصر، للحصول على أكثر من وحدة ضمن الإعلان نفسه.

كما يشترط ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الحصول على وحدة أو أرض أو قرض أو أي شكل من أشكال الدعم السكني الحكومي، وفقًا للقواعد المنظمة.

وتشمل شروط التقديم:

أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و35 عامًا في نهاية فترة الإعلان، مع الاستثناءات المنصوص عليها.

أن يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص.

أن يندرج ضمن فئة منخفضي الدخل وفق الحدود المعتمدة.

ألا يمتلك المتقدم أو أسرته مسكنًا.

ألا يكون قد استفاد سابقًا من برامج الإسكان المدعوم.

تقديم مستندات رسمية تثبت الدخل.

ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة الشهري 16 ألف جنيه.

شرط مهم يتعلق بمحل الإقامة والعمل

يرتبط قبول الطلب أيضًا بمحل إقامة المتقدم أو الزوج أو الزوجة ومحل العمل، بحسب موقع الوحدة التي يرغب في حجزها، فبالنسبة للوحدات الموجودة في المدن الجديدة، يجب أن يكون محل الإقامة أو العمل داخل المدينة نفسها، مع تقديم ما يثبت ذلك رسميًا.

أما الوحدات الموجودة بالمحافظات، فيشترط أن يكون محل إقامة المتقدم أو الزوج أو الزوجة، أو محل العمل، داخل المحافظة التي يقع بها الطرح.

ويتحقق الصندوق من البيانات المقدمة من خلال مديريات وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام المتعاقد معها.

كم يدفع المواطن شهريًا؟

لا توجد قيمة إيجارية موحدة لجميع الوحدات، إذ ترتبط القيمة بدخل المستفيد، ويلتزم المواطن بسداد ما يعادل 25% من صافي دخله الشهري كقيمة للإيجار، مع زيادة سنوية تبلغ 7%.

وفي المقابل، يتحمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري جزءًا من القيمة الإيجارية في صورة دعم نقدي للمواطنين منخفضي الدخل، بحد أقصى 100 ألف جنيه طوال مدة الإيجار، بحسب مستوى الدخل ومساحة الوحدة.

كما يلتزم المستفيد بسداد 250 جنيهًا شهريًا مقابل الصيانة والإدارة والتحصيل، بخلاف قيمة الإيجار ورسوم التحصيل.

ويتم سداد الإيجار في اليوم الأول من كل شهر من خلال إحدى الوسائل المعتمدة، سواء الخصم من الأجر أو الحساب البنكي أو وسائل الدفع الإلكترونية.

10 آلاف جنيه تأمين.. و365 جنيهًا للتسجيل

يدفع المتقدم 365 جنيهًا مصروفات تسجيل غير قابلة للرد، ويتم سدادها إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، كما يسدد 10 آلاف جنيه تأمينًا للوحدة السكنية من خلال مكاتب البريد المميكنة.

ويجوز استرداد مبلغ التأمين في الحالات التي تحددها كراسة الشروط، سواء قبل إتمام التعاقد أو بعد التعاقد وقبل استلام الوحدة.

كما يتم رد التأمين عند انتهاء العلاقة الإيجارية وإعادة الوحدة إلى الصندوق بالحالة المتفق عليها، بعد خصم أي مبالغ مستحقة أو تكاليف إصلاح أو استهلاك غير مسدد.

3 سنوات للعقد.. وماذا يحدث بعد انتهاء المدة؟

تبدأ مدة عقد الإيجار بـ3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة إيجارية إضافية واحدة بعد موافقة الصندوق واستيفاء المستفيد لالتزاماته، ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل.

أما في حالة الرغبة في الاستمرار بعد انتهاء السنة السادسة، فيتقدم المستفيد بطلب قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر، مع تحديد موقفه من تملك الوحدة أو استمرار الإيجار وفق القيمة السوقية.

هل يمكن تحويل الوحدة من إيجار إلى تمليك؟

نعم، تسمح كراسة الشروط بالتحويل من نظام الإيجار إلى التمليك، لكن بعد مرور سنة على الأقل من بداية التعاقد، ويجب تقديم طلب التحويل قبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بثلاثة أشهر كحد أقصى.

وعند حساب قيمة التملك، يراعى جزء من الإيجارات التي سبق سدادها، مع استبعاد مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل والدعم الذي قدمه الصندوق وتكاليف تركيب عدادات المرافق.

وتحدد قيمة بيع الوحدة وفق الأسعار المعتمدة للوحدات المتبقية والشاغرة المخصصة لمنخفضي الدخل، مع إضافة 7.5% سنويًا وفق الضوابط المحددة في كراسة الشروط.

كيف يتم ترتيب الأولوية عند زيادة أعداد المتقدمين؟

إذا تجاوز عدد الطلبات عدد الوحدات المتاحة، يتم تطبيق نظام الأولوية وفق القواعد المحددة في كراسة الشروط.

وتأتي في مقدمة ترتيب الأولوية طلبات أصحاب الإيجار القديم للحصول على وحدة بديلة، يليهم المتقدمون من الأسر الأقل دخلًا والأكبر سنًا.

كما يراعى الوضع الاجتماعي للمتقدم، وفق ترتيب يشمل المتزوج الذي يعول، ثم الأرمل الذي يعول، ثم المطلق الذي يعول، ثم المتزوج الذي لا يعول.

وعند تساوي المتقدمين، تكون الأولوية للأقدم في تاريخ الزواج.

وبعد الانتهاء من فحص الطلبات والاستعلام، يتم اختيار الوحدات إلكترونيًا من خلال قرعة عشوائية بالحاسب الآلي.

وخصصت الكراسة 5% من الوحدات المتاحة في المشروع الواحد لذوي الهمم، مع مراعاة قواعد توزيع الوحدات بحسب نوع الإعاقة.

خطوات التقديم على شقق الإيجار التمليكي

يبدأ الحجز بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، وقراءة تفاصيل الإعلان وكراسة الشروط، ثم إنشاء الحساب واستكمال البيانات وسداد الرسوم المطلوبة.

بعد تقديم الطلب، يتولى الصندوق فحص البيانات ومراجعة قواعد البيانات للتأكد من انطباق الشروط على المتقدم.

وفي الحالات التي تسمح بذلك، يتم فتح باب التظلمات وتصحيح البيانات قبل استكمال مراحل الاختيار.

وبعد ترتيب الأولويات وإجراء الاستعلام الميداني، يتم إخطار المقبولين ببيانات الوحدة المخصصة لهم إلكترونيًا.

ويمنح المتقدم 30 يومًا من تاريخ إخطاره ببيانات الوحدة لاستكمال إجراءات التعاقد، مع إتاحة معاينة الوحدة خلال 10 أيام عمل قبل التعاقد.

ما الأوراق المطلوبة؟

يحتاج المتقدم إلى تجهيز عدد من المستندات قبل بدء التسجيل، من بينها:

بطاقة الرقم القومي السارية للمتقدم والزوج أو الزوجة.

مستند رسمي يثبت صافي الدخل الشهري أو السنوي.

مستندات أي مصادر دخل إضافية.

مستندات إثبات العمل للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

شهادة محاسب قانوني معتمد لأصحاب المهن الحرة.

مستند النفقة في حالة المطلقات.

إيصال مرافق حديث في الحالات المطلوبة.

قسيمة الزواج للمتزوجين.

استمارة الحجز والإقرار بعد توقيعهما.

إيصال سداد مبلغ التأمين.

وترفع الأوراق إلكترونيًا على منصة مصر الرقمية في ملف PDF واحد، وفق الحجم والصيغة المحددين في كراسة الشروط.

غرامة عند التأخر عن سداد الإيجار

حددت كراسة الشروط غرامة تأخير بنسبة 2% شهريًا من قيمة الإيجار في حالة عدم السداد في الموعد المحدد، مع احتساب جزء الشهر شهرًا كاملًا عند حساب الغرامة.

وفي حال استمرار التعثر، تبدأ الإجراءات القانونية وفق المواعيد والضوابط المنصوص عليها، وقد تصل إلى إجراءات إخلاء الوحدة.

كما يتحمل المستفيد المصروفات الإدارية والقضائية وأتعاب المحاماة ورسوم التحصيل الناتجة عن التأخر في السداد.