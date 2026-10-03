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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة في شقق الإيجار التمليكي.. ما موعد سداد أول قسط والمدن المتاحة؟

الإيجار التمليكي
الإيجار التمليكي
أحمد أيمن

تترقب شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن نظام الإيجار التمليكي، تفاصيل مواعيد سداد الأقساط، بالتزامن مع استمرار إجراءات التخصيص واستكمال خطوات الحجز وفقًا للشروط والضوابط التي أعلنتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.

ويأتي نظام الإيجار التمليكي، ضمن الحلول السكنية المطروحة لتوفير وحدات للمواطنين، مع إتاحة سداد قيمتها على مراحل وفق الآليات المحددة في كراسة الشروط.

موعد سداد أقساط الإيجار التمليكي

وبحسب آلية السداد المعلنة في كراسة الشروط، فإن الوحدات التي يجري تنفيذها وتسليمها خلال مدة تصل إلى 3 سنوات، يبدأ المستفيد في سداد أول قسط ربع سنوي بعد مرور 3 أشهر من تاريخ التخصيص.

وتبلغ قيمة القسط 30 ألف جنيه، على أن يستمر السداد كل ثلاثة أشهر، وذلك حتى موعد استلام الوحدة السكنية.

وتأتي هذه المواعيد، بالتزامن مع استكمال إجراءات التخصيص والحجز، وفقًا للضوابط المحددة من الجهات المعنية.
 

8 مدن تستقبل وحدات الإيجار

ومن المقرر تنفيذ وحدات وشقق الإيجار التمليكي من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوزيعها على 8 مدن جديدة، بما يتيح للمتقدمين الاختيار وفق الأماكن المطروحة وشروط كل طرح.

وتشمل المدن: 6 أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، حدائق العاشر، السادات، المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة.

وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 90 و126 مترًا مربعًا، وفقًا لما هو معلن ضمن تفاصيل الطرح.

رابط التسجيل وحجز الوحدات

وأوضحت وزارة الإسكان أن التسجيل للحصول على الوحدات يتم إلكترونيًا، من خلال الاستمارة المخصصة لذلك عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع «مسكن» التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويتعين على الراغبين في التقديم إدخال البيانات المطلوبة بدقة واستكمال الإجراءات وفقًا للتعليمات المحددة.

كما يمكن للمتقدمين الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بوحدات الإسكان بنظام الإيجار، والتي تتضمن التفاصيل والضوابط المنظمة للطرح، قبل اتخاذ خطوات التسجيل واستكمال إجراءات الحجز.

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