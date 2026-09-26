شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

يبحث المواطنون عن شقق الإيجار التمليكي 2026، والتي طرحتها وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن جهود توفير مسكن ملائم لمحدودي الدخل.

ويشمل الطرح الجديد 10 آلاف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن الجديدة مع إتاحة التقديم إلكترونيا وفقا للقواعد والشروط المحددة في كراسة الطرح.

شقق الإيجار التمليكي

موعد حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

حددت وزارة الإسكان مواعيد التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026 على مرحلتين لإتاحة الفرصة أمام الفئات المستحقة للتقديم.

وتبدأ المرحلة الأولى يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 وتستمر حتى الأحد 27 سبتمبر 2026 وتخصص للمواطنين من ذوي الهمم.

أما المرحلة الثانية فتبدأ يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 وتستمر حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026 وتشمل جميع المواطنين المستحقين للتقديم بالإضافة إلى الأشخاص من ذوي الهمم الذين لم يتقدموا خلال المرحلة الأولى.

طريقة حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

يتم التقديم على الوحدات السكنية إلكترونيا من خلال بوابة مسكن وفقا للضوابط والشروط الواردة في كراسة الشروط.

ويتعين على المتقدم قراءة كراسة الشروط بشكل كامل قبل تسجيل طلب الحجز للتعرف على مواقع الوحدات ومساحاتها والقيمة الإيجارية ونظام السداد وقواعد التخصيص وشروط الاستحقاق والحد الأقصى للدخل.

تفاصيل طرح 10 آلاف وحدة سكنية

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك موزعة على نحو 26 مدينة جديدة.

وتشمل الوحدات المطروحة 5 آلاف وحدة تم تنفيذها بالفعل في 26 مدينة جديدة وتتراوح مساحاتها بين 57 و161 مترا مربعا.

وتتضمن الخطة تنفيذ 5 آلاف وحدة أخرى في 8 مدن جديدة وتتراوح مساحات هذه الوحدات بين 90 و126 مترا مربعا.

وتأتي الوحدات ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر وفقا لما تتضمنه كراسة الشروط.

وتم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط التقديم والاستحقاق.

وتتضمن قواعد التخصيص مراعاة شرائح الدخل الإجمالي ومحل إقامة المتقدم على أن تحدد كراسة الشروط التفاصيل النهائية الخاصة بأسعار الوحدات والقيم الإيجارية ونظم التخصيص والسداد.

قيمة إيجار شقق الإيجار التمليكي 2026

تتراوح القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات بين 1500 و2000 جنيه وفقا لمساحة الوحدة وموقعها.

ويقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعما لقيمة الإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى وفقا لدخل المستفيد ومساحة الوحدة وذلك على مدار مدة الإيجار وطبقا للقواعد المحددة في كراسة الشروط.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية للراغبين في الحصول على وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك وتشمل.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 35 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة من جميع مصادر الدخل 16 ألف جنيه.

سداد مصروفات التسجيل بقيمة 365 جنيها وهي مصروفات غير قابلة للرد أو الاسترداد من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

سداد مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية من خلال مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات.

ويتم رد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض طلب المتقدم وفقا للشروط والضوابط المحددة في كراسة الشروط.

شقق الإيجار التمليكي

مدن شقق الإيجار التمليكي 2026

تتوزع الوحدات المطروحة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك على 26 مدينة جديدة تشمل.

القاهرة الجديدة.

15 مايو.

بدر.

الشروق.

العبور.

العبور الجديدة.

6 أكتوبر الجديدة.

برج العرب الجديدة.

العلمين الجديدة.

دمياط الجديدة.

السادات.

العاشر من رمضان.

الصالحية الجديدة.

المنصورة الجديدة.

رشيد الجديدة.

الفيوم الجديدة.

الفشن الجديدة.

بني سويف الجديدة.

المنيا الجديدة.

ملوي الجديدة.

ناصر الجديدة.

أسيوط الجديدة.

سوهاج الجديدة.

قنا الجديدة.

طيبة الجديدة.

أسوان الجديدة.

ويتم التقديم وفقا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي وفي حال عدم توافر وحدات في محل إقامة المواطن يمكن التقديم على مدينة أخرى وفقا للقواعد المحددة في كراسة الشروط.

شقق الإيجار التمليكي

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي

يستعد الراغبون في التقديم بتجهيز المستندات المطلوبة وفقا للضوابط المحددة في الإعلان وتشمل.

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

مفردات مرتب حديثة للعاملين أو شهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة.

شهادات ميلاد الأبناء.

إيصال مرافق حديث.

برنت تأمينات اجتماعية إن وجد.

إقرار بعدم الحصول على دعم سكني سابق وفقا للنموذج الوارد في كراسة الشروط والقواعد المنظمة للطرح.

ويجب على المتقدم مراجعة المستندات والبيانات المطلوبة بدقة قبل إرسال طلب الحجز إلكترونيا لتجنب وجود بيانات غير مكتملة أو مستندات غير مطابقة لشروط التقديم.