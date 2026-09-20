شقق الإيجار التمليكي 2026.. تفاصيل طرح 15 ألف وحدة

الإيجار التمليكي .. تستعد الجهات المختصة لطرح تجريبي لنحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ضمن توجه يستهدف توفير بدائل سكنية مدعومة لمحدودي الدخل، مع تقييم نتائج التجربة لاحقًا وبحث إمكانية التوسع في تطبيق النظام وتحويله إلى محور سكني مستقل، وفق تصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المنشورة حديثًا.

وكشفت مي عبد الحميد تفاصيل الطرح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «Ten»، موضحة أن غالبية الوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 75 و90 مترًا مربعًا، وأن الوحدات ستكون جاهزة للسكن، بما يوفر للمستفيدين إمكانية الانتقال إليها والاستفادة منها وفق القواعد المحددة للطرح.

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ما تفاصيل طرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك؟

يتضمن الطرح التجريبي نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ويأتي هذا الطرح في إطار توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي الدخل، مع دراسة نتائج التجربة قبل اتخاذ قرار بشأن التوسع في هذا النظام خلال المراحل المقبلة.

وتستهدف فكرة الإيجار المنتهي بالتملك توفير بديل سكني أمام المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، بحيث تبدأ العلاقة التعاقدية بنظام الإيجار، ثم ينتقل المستفيد إلى مرحلة التملك بعد انتهاء الفترة الإيجارية واستيفاء الشروط والقواعد المقررة.

وأوضحت مي عبد الحميد أن غالبية الوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 75 و90 مترًا مربعًا، مؤكدة أن الوحدات ستكون جاهزة للسكن، وهو ما يجعل المساحات وحالة الوحدات من أبرز التفاصيل التي يهتم بها المتقدمون للطرح الجديد.

كيف يتم تحديد قيمة إيجار شقق الإيجار التمليكي؟

أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن القيمة الإيجارية الشهرية ستُحدد وفق نسبة من دخل الزوج والزوجة المتقدمين، مع حصول المستحقين من محدودي الدخل على دعم إيجاري وفق القواعد المنظمة.

ويعتمد تحديد قيمة الإيجار النهائية على مجموعة من الاعتبارات، من بينها القيمة السوقية للوحدة وحجم الدعم المقرر للمستفيد، بما يتناسب مع الضوابط المحددة للطرح، وهو ما يعني أن القيمة الإيجارية لا تُحدد بصورة منفصلة عن مستوى الدعم المقرر للفئات المستحقة.

ويأتي نظام الدعم الإيجاري ضمن آليات الطرح التي تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، مع مراعاة القواعد المنظمة للاستحقاق وقيمة الدعم المقرر لكل مستفيد.

ما مدة إيجار الوحدة ومتى يتم التملك؟

بحسب تصريحات مي عبد الحميد، تبدأ مدة التعاقد من 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى، بما يتيح للمستفيد الاستقرار في الوحدة خلال فترة الإيجار قبل الانتقال إلى مرحلة التملك.

وأكدت أن التملك لا يتم إلا بعد انتهاء الفترة الإيجارية واستيفاء الشروط والقواعد المقررة، وهو ما يجعل انتهاء مدة الإيجار واستيفاء الضوابط المحددة جزءًا أساسيًا من الانتقال إلى مرحلة التملك.

كما أشارت إلى إمكانية استمرار المستفيد في الحصول على الدعم إذا ظل مستحقًا له بعد انتهاء الفترة الأولى، بما يرتبط باستمرار توافر شروط الاستحقاق والقواعد المنظمة للحصول على الدعم.

ما شروط وأولوية تخصيص شقق الإيجار التمليكي؟

أوضحت مي عبد الحميد أن تخصيص الوحدات يخضع لمجموعة من معايير الأولوية المحددة للطرح، ويأتي من بينها مدة الزواج، ثم الأقل دخلًا، ثم السن، وفقًا للقواعد المحددة.

ويعني ذلك أن عملية التخصيص لا تعتمد على معيار واحد فقط، وإنما تخضع لمجموعة من المعايير التي يتم تطبيقها وفق القواعد المنظمة للطرح، مع مراعاة ترتيب الأولويات بين المتقدمين.

وتكتسب معايير الأولوية أهمية خاصة في الطروحات السكنية المدعومة، نظرًا إلى ارتباط التخصيص بمدى انطباق الشروط والقواعد المحددة على المتقدمين.

كم تبلغ قيمة التأمين المطلوب من المستفيد؟

يلتزم المستفيد بسداد تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر، إلى جانب قيمة الإيجار الشهري، وفق تفاصيل الطرح التي جرى الإعلان عنها.

وتأتي قيمة التأمين ضمن الالتزامات المرتبطة بالاستفادة من الوحدة، بينما تكون الوحدات المطروحة جاهزة للسكن عند التخصيص، بما يتيح للمستفيد الانتقال إليها وفق الإجراءات والشروط المحددة.

ويعد توضيح قيمة التأمين ومدة التعاقد وآلية تحديد الإيجار من أبرز التفاصيل التي يحتاج المتقدمون إلى معرفتها قبل استكمال إجراءات الاستفادة من الوحدات المطروحة.

هل يمكن زيادة عدد شقق الإيجار التمليكي مستقبلًا؟

الطرح الحالي يأتي بصورة تجريبية بهدف اختبار نظام الإيجار المنتهي بالتملك وتقييم التجربة، مع بحث إمكانية التوسع في تطبيق النظام مستقبلًا وتحويله إلى محور سكني مستقل ضمن برامج الإسكان المدعوم.

ويعني الطابع التجريبي للطرح أن تقييم الإقبال ونتائج التطبيق يمثلان عاملين مهمين عند دراسة إمكانية التوسع في عدد الوحدات المطروحة مستقبلًا، وفق ما أعلنته مي عبد الحميد في تصريحاتها الحديثة.

ويستهدف النظام توفير بديل سكني مدعوم لمحدودي الدخل، مع منح المستفيد فرصة الاستقرار في الوحدة خلال مدة الإيجار، ثم الانتقال إلى مرحلة التملك بعد انتهاء الفترة الإيجارية واستيفاء الشروط والقواعد المقررة.

ما أبرز تفاصيل شقق الإيجار المنتهي بالتملك؟

تتمثل أبرز التفاصيل المعلنة في طرح تجريبي لنحو 15 ألف وحدة سكنية، مع تراوح غالبية المساحات بين 75 و90 مترًا مربعًا، وطرح الوحدات جاهزة للسكن، إلى جانب تحديد القيمة الإيجارية الشهرية وفق نسبة من دخل الزوج والزوجة المتقدمين، وحصول المستحقين من محدودي الدخل على دعم إيجاري وفق القواعد المنظمة.

كما تبدأ مدة التعاقد من 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولا يتم التملك إلا بعد انتهاء الفترة الإيجارية واستيفاء الشروط والقواعد المقررة، مع إمكانية استمرار المستفيد في الحصول على الدعم إذا ظل مستحقًا له بعد انتهاء الفترة الأولى.

وتخضع أولوية التخصيص لمعايير تشمل مدة الزواج، ثم الأقل دخلًا، ثم السن، بينما يلتزم المستفيد بسداد تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر إلى جانب قيمة الإيجار الشهري.

وتأتي هذه التفاصيل في إطار طرح تجريبي يستهدف اختبار نظام الإيجار المنتهي بالتملك، تمهيدًا لتقييم التجربة ودراسة إمكانية التوسع فيها وتحويلها لاحقًا إلى محور سكني مستقل ضمن برامج الإسكان المدعوم.