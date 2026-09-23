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أخبار البلد

آخر موعد لحجز شقق الإيجار سكن لكل المصريين 9

آخر موعد لحجز شقق الايجار سكن لكل المصريين ٩
آخر موعد لحجز شقق الايجار سكن لكل المصريين ٩
رشا عوني

بعد فتح باب حجز شقق سكن لكل المصريين9 ، يبدأ الشباب تقديم أوراقهم المطلوبة لـ حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك، وهناك عمليات بحث مرتفعة عن تفاصيل حجز الوحدات وآخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين الإيجار الجديدة، مع البحث عن الأوراق المطلوبة لاستكمال المستندات المقدمة عبر مصر الرقمية.

آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 9 

بدأ التقديم يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 للمواطنين من ذوي الهمم، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، بينما يبدأ التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026، وبذلك يكون آخر موعد لحجز شقق الإسكان الإيجار في 28 أكتوبر المقبل . 

سكن لكل المصريين 9».. موعد الطرح والفئات المستهدفة وشروط التقديم والمستندات المطلوبة | المصري اليوم

منصة مصر الرقمية للتقديم على سكن لكل المصريين 9

منصة مصر الرقمية هي البوابة الإلكترونية التي يمكن من خلالها التقديم على وحدات إعلان “سكن لكل المصريين 9” بنظام الإيجار، ويمكن للراغبين في التقديم على الشقق الدخول إلى منصة بكل سهولة من خلال هذا الرابط: اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الإجتماعي2026

وتتضمن كراسة الشروط البيان التفصيلى للمدن والمشروعات والوحدات المطروحة ومساحاتها والقيم الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة، وكافة الضوابط المنظمة للتخصيص والتعاقد والاستلام، وذلك بالنسبة للوحدات المنفذة، كما ستتضمن كراسة شروط خاصة بالوحدات المزمع تنفيذها كافة تفاصيل المشروعات والمدن التى يشملها الطرح، وآليات السداد الخاصة بها، ويمكن تحميلها من خلال هذا الرابط.

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المستندات المطلوبة للتقديم في سكن لكل المصريين 9

ووضعت الوزارة عدد من المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة سكن لكل المصريين 9 وهي : 

- بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوجة.

- مفردات المرتب للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص أو شهادة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.

- إيصال شراء كراسة الشروط.

- إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.

- قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة حسب الحالة الاجتماعية.

شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء، غاز، أو مياه».

سكن لكل المصريين 9.. خطوات الحجز والأوراق المطلوبة وأماكن الطرح الجديد التفاصيل|| https://gogl.to/4Hj6 #صدى_البلد

الإيجار يبدأ من 1500 جنيه

بالنسبة إلى أسعار إيجار سكن لكل المصريين 9، فالقيمة ليست موحدة لجميع المتقدمين؛ إذ تبدأ القيم المعلنة من نحو 1500 جنيه شهريًا في بعض الحالات، بينما تختلف القيمة النهائية حسب موقع الوحدة ومساحتها ومستوى دخل المستفيد والدعم الذي يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي، مع استهداف ألا تتجاوز القيمة التي يتحملها المستفيد نحو 25% من صافي دخله الشهري.


تبدأ القيمة الإيجارية المعلنة من نحو 1500 جنيه شهريًا، ولا توجد قيمة واحدة ثابتة لجميع الوحدات أو جميع المستفيدين.

وتختلف القيمة التي يتحملها المواطن وفق الدخل الشهري، ومساحة الوحدة، وموقعها، وقيمة دعم الإيجار المقرر للحالة.

 

خطوات حجز شقق الإيجار سكن لكل المصريين 9 على مصر الرقمية

وتتم عملية التقديم عبر مسكن من خلال عدد من الخطوات وذلك على النحو التالي:

-الدخول إلى منصة «مصر الرقمية» هنــــــــــا، وإنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة.
-تفعيل الحساب من خلال رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.
-اختيار الطرح والمدينة المراد التقديم عليها، ثم الاطلاع على كراسة الشروط والتعرف على المساحات
والأسعار ونظم السداد.
-استخراج كود أو رقم الاستمارة الخاص بالسداد، ثم دفع مقدم جدية الحجز والمصروفات وفق وسائل السداد المعتمدة.
-رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، التي تختلف وفقًا لطبيعة كل طرح.
-مراجعة جميع البيانات والمستندات والتأكد من صحتها قبل تأكيد طلب الحجز.
-متابعة حالة الطلب ونتائج الحجز من خلال منصة «مصر الرقمية».

قبل التقديم.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار في سكن لكل المصريين 9 - موقع الدولة 24

كم إيجار شقق سكن لكل المصريين9؟

كشفت كراسة شروط مبادرة «سكن لكل المصريين 9» تفاصيل الوحدات المطروحة بنظام الإيجار المدعوم، وقيم الإيجارات الشهرية المقررة للوحدات في المدن الجديدة والمحافظات.


وتختلف القيمة الإيجارية  وفقًا لموقع الوحدة ومساحتها، مع زيادة سنوية بنسبة 7% على القيمة الإيجارية.


وبالنسبة للوحدات بمساحة 90 مترًا في المدن الجديدة، تتراوح الإيجارات الشهرية وفقًا لكراسة الشروط بين 2500 و5000 جنيه، بحسب المدينة والوحدة.

وتبدأ بعض وحدات المحافظات من 1500 جنيه شهريًا، بينما تصل القيم الإيجارية في بعض الوحدات إلى 7000 جنيه وفقًا للموقع والمساحة.

ويشمل الطرح إجمالًا 15 ألف وحدة بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يحصل المستفيد على دعم إيجاري وفقًا لمستوى الدخل ومساحة الوحدة. ويبلغ الحد الأقصى لدعم الإيجار 100 الف جنيه.

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