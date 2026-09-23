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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«دور المرأة في تعزيز ثقافة حماية البيئة والحفاظ على الموارد».. ندوة بإعلام دمياط

ندوة
ندوة
زينب الزغبي

نظَّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة تثقيفية بعنوان «دور المرأة في تعزيز ثقافة حماية البيئة والحفاظ على الموارد»، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وجمعية عين البيئة، والمجلس القومي للمرأة.

السلوك اليومى داخل المنازل 

وأكدت الدكتورة سهام محارب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن حماية المياه تبدأ من السلوك اليومي داخل المنزل، وأن ترشيد الاستهلاك ليس مجرد إجراء لتقليل الاستخدام، بل ثقافة تعكس إدراك قيمة الموارد وضرورة الحفاظ عليها، مشيرةً إلى أن المرأة تمتلك تأثيرًا مباشرًا في تشكيل السلوك البيئي للأسرة، وترسيخ الممارسات التي تسهم في صون المياه وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

بناء الأسرة 

وأضافت أن بناء مجتمع أكثر وعيًا بالموارد يبدأ من الأسرة، باعتبارها البيئة الأولى التي تتشكل فيها العادات والسلوكيات، مؤكدةً أن نشر ثقافة ترشيد المياه وتحويلها إلى ممارسة يومية يمثلان خطوة أساسية في مواجهة التحديات المرتبطة بالموارد وحمايتها.

ومن جانبها، أكدت آمال عبد الجليل، منسق جمعية عين البيئة والمقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة، أن حماية البيئة مسؤولية تتسع لتشمل مختلف أفراد المجتمع، وأن المرأة تمثل شريكًا فاعلًا في هذه المسؤولية، لما لها من دور مؤثر في الأسرة وقدرتها على نقل السلوكيات الإيجابية من نطاق المعرفة إلى واقع الممارسة.

وأوضحت أن التعامل مع التحديات البيئية يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين المؤسسات والمجتمع، ودعم مشاركة المرأة في المبادرات والأنشطة البيئية، بما يسهم في نشر ثقافة الحفاظ على الموارد، وتعزيز السلوك المجتمعي الداعم للتنمية المستدامة.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود التوعوية، وتحويل الوعي البيئي إلى سلوك يومي راسخ، وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في حماية الموارد ودعم استدامتها.

دمياط محافظ دمياط ندوة اعلام

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