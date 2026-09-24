بلورات بدل العظام.. اكتشاف غريب داخل بيضة ديناصور

لم يجد العلماء عظاما أو جنينا متحجرا عندما فحصوا بيضتين لديناصورات عُثر عليهما في شرقي الصين، بل كانت المفاجأة في الداخل عبارة عن بلورات كالسيت تشكلت بعد الدفن، فيما تولت القشرة نفسها مهمة كشف هوية الأحفورة وقادت إلى تصنيف نوع جديد من البيض المتحجر.

وعُثر على البيضتين في حوض تشيانشان بمقاطعة آنهوي شرقي الصين، ويبلغ قطر كل منهما نحو 13 سنتيمترًا، فيما تبدوان شبه كرويتين ومحفوظتين بدرجة أتاحت للباحثين دراسة بنيتهما الخارجية والمجهرية.

لكن التجويف الداخلي لم يحتفظ بأي بقايا واضحة لجنين ديناصور.

وبدلًا من ذلك، أظهرت الأجزاء المتضررة من القشرة تجمعات من بلورات الكالسيت، يرجح أنها تكونت بعدما تسربت مياه جوفية غنية بالمعادن إلى داخل البيضة خلال فترة دفنها الطويلة.

