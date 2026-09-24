رئيس الوزراء البريطاني يمهد لتجربة رفع حظر تناول الكحول في مدرجات كرة القدم الإنجليزية

يفكر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام في السماح للجماهير بتناول المشروبات الكحولية أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم للرجال مباشرة في إنجلترا، على أساس تجريبي، معتبرًا أن القيود المفروضة منذ أربعة عقود باتت قديمة وتمثل تمييزًا غير مبرر ضد مشجعي اللعبة.

ويحظر القانون في إنجلترا منذ عام 1985 تناول الكحول في المدرجات والمناطق المخصصة للمشاهدة داخل الملاعب، في أعقاب فترة شهدت انتشار أعمال الشغب والمشاجرات بين جماهير الفرق المتنافسة، فيما يُسمح للمشجعين بتناول المشروبات الكحولية في المناطق المخصصة لذلك بعيدًا عن المدرجات.

وقال بيرنام، وهو مشجع لكرة القدم منذ صغره، للصحفيين المرافقين له خلال رحلته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع: "أعتقد أن هذا التشريع يعود إلى حقبة كانت فيها كرة القدم مختلفة تمامًا. وأعتقد حقًا أن هناك ما يبرر إلغاء هذا التمييز، وهناك طرق مختلفة يمكن اتباعها لتحقيق ذلك، وقد يتم الأمر على أساس تجريبي".

وتولى بيرنام رئاسة حزب العمال البريطاني في يوليو الماضي خلفًا لكير ستارمر، متعهدًا بتعزيز شعبية الحزب الحاكم في مواجهة التحدي الذي يمثله حزب "إصلاح المملكة المتحدة" المناهض للهجرة، بقيادة نايجل فاراج، والذي يحظى بدعم بين قطاعات من الناخبين من الطبقة العاملة.

وفي المقابل، حذر متحدث باسم وحدة شرطة كرة القدم في المملكة المتحدة من أن الكحول يؤدي دورًا كبيرًا في أعمال العنف المرتبطة بكرة القدم، معتبرًا أنه سيكون من "غير المسؤول تأجيج هذا الأمر" من خلال السماح بتناول المشروبات الكحولية أثناء المباريات.

وشهدت كرة القدم الإنجليزية تراجعًا ملحوظًا في أعمال العنف منذ فرض القيود عام 1985، مع اعتماد الملاعب المجهزة بالكامل بمقاعد للجلوس، وتشديد الإجراءات الأمنية، واستخدام أنظمة المراقبة بالكاميرات، إلى جانب التحول التجاري الكبير الذي شهدته اللعبة.

وجاءت القيود في أعقاب عقود شهدت انتشار شغب الملاعب، وكان من أبرز الأحداث كارثة ملعب هيسيل في بلجيكا عام 1985، عندما لقي 39 شخصًا حتفهم إثر اندلاع اشتباكات بين جماهير ليفربول ويوفنتوس قبل نهائي كأس أوروبا، ما أدى لاحقًا إلى حظر مشاركة الأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية لمدة خمس سنوات.

وأجريت تجربة مماثلة في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات خلال موسم 2025-2026، حيث سُمح للجماهير بتناول الكحول في مناطق تتيح لهم مشاهدة المباراة. وأظهر استطلاع لآراء المشجعين أن 90% منهم رأوا أن المباريات ظلت آمنة ومناسبة للعائلات.

ويتطلب السماح بشكل دائم بتناول المشروبات الكحولية في مدرجات الملاعب الإنجليزية تعديل قانون الفعاليات الرياضية (الرقابة على الكحول وما إلى ذلك) لعام 1985، وهو ما يستلزم الحصول على موافقة أغلبية في البرلمان البريطاني.