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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن: تدريب 75 ميسرة وتنفيذ 269 جلسة توعوية لدعم الطفولة المبكرة في 3 محافظات

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظم مشروع «زيادة التحاق الأطفال في الفئة العمرية من يوم وحتى أربع سنوات بدور الحضانة»، التابع للبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، عددا من التدريبات والأنشطة التوعوية التي استهدفت مقدمي الخدمة بدور الحضانة وأسر الأطفال.


ونُفذت تدريبات لـ75 ميسرة على مستوى محافظات المشروع، وهي " بني سويف والمنيا وأسيوط"، حول آليات تطبيق دليل التوعية وتعديل الأعراف والمفاهيم السلبية. 

وشملت التدريبات مجموعة من الأنشطة والتطبيقات العملية التي تساعد أولياء الأمور على اكتساب مهارات يمكن تطبيقها في الحياة اليومية، بما يسهم في تعزيز قدرات الأطفال وتنمية مهاراتهم اللغوية والاجتماعية والعاطفية، إلى جانب دعم الممارسات التربوية الإيجابية داخل الأسرة.

كما تم تنفيذ 269 جلسة توعوية للآباء والأمهات بمحافظات المشروع، من خلال ميسرين وميسرات تم إعدادهم وتأهيلهم من جانب البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة. 

وتناولت الجلسات عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها التربية الإيجابية، والتنشئة المتوازنة، وتعزيز دور الأب من أجل رفاه الأسرة، وأهمية التواصل الفعال بين الأسرة والحضانة، بما يعزز الشراكة بين الأسرة والحضانة في دعم نمو الطفل وتلبية احتياجاته المختلفة.


واستهدف المشروع كذلك بناء قدرات العاملين بالحضانات ورفع كفاءتهم، وتعزيز قدرتهم على تطبيق معايير الجودة وحزم الحقائب التدريبية الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة. 


وفي هذا الإطار، نُفذت عدد من البرامج التدريبية لمقدمي الخدمة بدور الحضانة، من أعضاء مجالس الإدارة، ومديرات الحضانات، والميسرات، والمربيات، إلى جانب العاملين بإدارات الأسرة والطفولة، بما يضمن توحيد المفاهيم والممارسات المرتبطة بجودة الرعاية المقدمة للأطفال.


وتضمنت التدريبات وثيقة معايير الجودة القومية لدور الحضانة، ودليل التدريب الأساسي لميسرات دور الحضانة، ودليل التدريب المتقدم لميسرات دور الحضانة، ودليل المربيات بالحضانات المطورة.
 

وخلال هذه المرحلة، تم تدريب نحو 208 متدربات على وثيقة معايير الجودة القومية لدور الحضانة، كما تم تدريب الميسرات والمديرات على دليل التدريب الأساسي لميسرات دور الحضانة، ودليل التدريب المتقدم لميسرات دور الحضانة، ودليل المربيات بالحضانات المطورة.

وأكدت الأستاذة حنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة، أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن، مشيرة إلى استمرار الوزارة في تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية لمقدمي الخدمة بدور الحضانة والأسر، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، وتوفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة ومحفزة.

وأضافت أن هذه التدريبات والجلسات التوعوية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة، ودعم مقدمي الرعاية وأولياء الأمور بالمعارف والمهارات اللازمة لضمان حصول الأطفال على الرعاية والدعم المناسبين، بما يساعد على بناء شخصياتهم وتنمية قدراتهم وتعزيز نموهم في بيئة أسرية وتربوية سليمة.

وتتسق هذه الجهود مع توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار في الإنسان، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على التعلم والإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

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