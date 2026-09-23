نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات مؤتمر إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، نيابة عن الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات مؤتمر إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 (EFHS) الذى عقد بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والدكتورة عبلة الالفى نائبة وزير الصحة والسكان وبمشاركة عدد من كبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والخبراء.

يعد المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 (EFHS) أحد أهم المصادر الوطنية للبيانات السكانية والصحية ويوفر قاعدة معلومات شاملة تدعم متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق مستهدفاتها المتعلقة بخفض معدلات الانجاب وتحسين الخصائص السكانية وتعزيز صحة الأم والطفل والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وتم خلال المؤتمر استعراض النتائج الاولية للمسح الصحى للأسرة المصرية 2025 والتى تغطى نطاقا واسعا من المؤشرات السكانية الصحية وعدد من القضايا الاجتماعية المرتبطة بالأسرة المصرية، فضلا عن اتجاهات الشباب نحو قضايا الاسرة والانجاب وتتيح هذه المؤشرات تقييم أثر السياسات والبرامج السكانية والصحية المنفذة، وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدا من التدخلات لتحقيق المستهدفات الوطنية بحلول عام 2030 وبما يوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تدعم رسم السياسات التنموية الوطنية والتخطيط القائم على الأدلة.