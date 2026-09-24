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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رويترز: زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شرق تركيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أفادت وكالة  أنباء رويترز بوقوع زلزال بلغت قوته 5.1 درجة ضرب شرق تركيا، اليوم الخميس، وفقًا لبيانات أولية.

تُعد تركيا من أكثر الدول تعرضًا للنشاط الزلزالي في المنطقة، بسبب وقوعها عند التقاء عدة صفائح تكتونية وامتداد عدد من الصدوع النشطة عبر أراضيها. وتشهد مناطق شرق وجنوب شرق البلاد بصورة متكررة هزات أرضية متفاوتة القوة.

وتأتي الهزة الأخيرة بقوة 5.1 درجة في ظل استمرار النشاط الزلزالي في تركيا، بعد زلزال بقوة 4.9 درجة سجلته البيانات الدولية قرب منطقة سائمبيلي في ولاية أضنة يوم 21 سبتمبر 2026، بعمق نحو 10 كيلومترات، مع تقديرات تشير إلى محدودية آثاره الإنسانية.

وتحظى الزلازل في تركيا باهتمام واسع منذ زلزالَي فبراير 2023 المدمرين في جنوب البلاد، اللذين تسببا في خسائر بشرية ومادية ضخمة، وأعادَا التأكيد على مخاطر النشاط الزلزالي وضرورة الالتزام بمعايير البناء والاستعداد للطوارئ.

رويترز تركيا زلزال النشاط الزلزالي منطقة سائمبيلي

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