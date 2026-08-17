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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. التوسع في البرامج التدريبية والتحول الرقمي لرفع كفاءة العاملين

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

ترأس كامل علي غطاس، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة، بحضور  عامر نصر الدين مدير المركز، محمد أبو الفتوح مدير عام الشؤون القانونية، عماد ربيع مدير الشؤون المالية،  هيثم محمد مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل بالمركز، حيث تم استعراض تقرير الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خلال شهر يوليو الماضي، وآراء المتدربين ونتائج الاختبارات التي تم إجراؤها خلال الشهر، بالإضافة إلى عرض المركز المالي للمركز.

كما تناول الاجتماع متابعة برامج تدريب العاملين بديوان عام المحافظة، واستعراض إمكانية تنفيذ دورة «أساسيات التحول الرقمي» بنظام التدريب أونلاين، بما يسهم في التوسع في إتاحة البرامج التدريبية والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في تطوير ورفع كفاءة العاملين.

بني سويف ابو الفتوح غطاس

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