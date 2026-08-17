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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تقدم 3200 خدمة طبية مجانية بجبل النور

صحة بني سويف
صحة بني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، تحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية بقرية جبل النور التابعة لمركز ببا، يومي 15 و16 أغسطس الجاري، وذلك في إطار سياسة القوافل العلاجية التي تستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف.

وشهدت القافلة إقبالًا من أهالي القرية والمناطق المجاورة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1009 مرضى، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، من خلال 6 عيادات في 6 تخصصات طبية شملت الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة المترددين والفرق الطبية.

كما تضمنت القافلة إجراء 91 تحليل دم، و303 تحاليل طفيليات، و9 حالات أشعة عادية، إلى جانب إجراء 57 حالة موجات فوق صوتية، وتحويل 3 مرضى إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وفي إطار التوعية الصحية، نظمت القافلة ندوات تثقيفية استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية.

كما تم تنفيذ فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ210 مواطنين، ضمن جهود القافلة لتعزيز برامج الاكتشاف المبكر والوقاية من الأمراض، وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا.

وبلغ إجمالي الخدمات الطبية والتوعوية التي قدمتها القافلة 3233 خدمة، بما يعكس حجم الاستفادة من القافلة ودورها في توفير الرعاية الصحية المجانية لأهالي جبل النور والمناطق المحيطة بها.

وجاء تنفيذ القافلة من خلال فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، والأستاذ أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

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