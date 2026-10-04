خالد عباس: العاصمة الجديدة الوجهة الأولى خليجيًا للاستثمار وشراء الوحدات

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن جذب المطورين والمستثمرين من الخليج والدول العربية يمثل مهمة مهمة بالنسبة للشركة، مؤكدًا أن مصر كلها، وليس العاصمة الجديدة فقط، أمامها فرصة كبيرة في هذا المجال.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هناك دراسة حديثة أجراها أحد أكبر المكاتب المتخصصة بشأن السوق الخليجي، وأظهرت أن العاصمة الجديدة أصبحت الوجهة الأساسية، سواء للاستثمار في المشروعات أو لشراء الوحدات السكنية بغرض السكن.

وأوضح أن الدراسة، التي أُجريت لعام 2025، لم تكن من إعداد الشركة، وإنما أعدها أحد المكاتب الكبيرة، ووضعت العاصمة الجديدة في المرتبة الأولى بالنسبة إلى الأفراد، تليها منطقة الساحل الشمالي، ثم القاهرة الجديدة بالنسبة إلى استثمار الأفراد.

وأضاف أنه بالنسبة إلى المشروعات الكبرى جاءت العاصمة الجديدة في المرتبة الأولى، تلتها القاهرة الجديدة، ثم الساحل الشمالي.

وأكد أن هذه النتائج تعكس مكانة العاصمة الجديدة كوجهة استثمارية وسكنية في نظر السوق الخليجي، مشيرًا إلى أن الاهتمام لا يقتصر على المناطق الساحلية، وإنما يمتد إلى العاصمة الجديدة التي أصبحت، وفق الدراسة التي استند إليها، الخيار الأول سواء للأفراد الراغبين في شراء وحدات أو للمستثمرين في المشروعات الكبرى.