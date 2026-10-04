قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى
مخاوف أمنية تدفع واشنطن لسحب قاذفات بي 1 من قاعدة فيرفورد البريطانية
محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم
«مأذون السعادة» و«الفرفوش».. نقيب المأذونين يحذر من تحويل عقد القران إلى تريند
في عظة الأحد.. القمص أبانوب لويس يشرح كيف تقودنا رحمة الله إلى حياة روحية جديدة
خالد عباس: العاصمة الجديدة الوجهة الأولى خليجيًا للاستثمار وشراء الوحدات
5 أسباب وراء خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وديا في غياب محمد صلاح
كم تبلغ استثمارات العاصمة الإدارية خلال 10 سنوات؟.. خالد عباس يجيب
كريس رايت: ترامب حازم في منع إيران من امتلاك سلاح نووي
رئيس العاصمة الإدارية: بيع 17 ألف فدان لنحو 500 مطور.. ولم يتبقَ سوى 25 مليون متر من أراضي المرحلة الأولى
قرار جديد من معتمد جمال للاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام الشرقية إنبي
جنوب إفريقيا يفوز على منتخب مصر وديا بهدف نظيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد عباس: العاصمة الجديدة الوجهة الأولى خليجيًا للاستثمار وشراء الوحدات

خالد عباس
خالد عباس
محمود زيدان

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن جذب المطورين والمستثمرين من الخليج والدول العربية يمثل مهمة مهمة بالنسبة للشركة، مؤكدًا أن مصر كلها، وليس العاصمة الجديدة فقط، أمامها فرصة كبيرة في هذا المجال.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هناك دراسة حديثة أجراها أحد أكبر المكاتب المتخصصة بشأن السوق الخليجي، وأظهرت أن العاصمة الجديدة أصبحت الوجهة الأساسية، سواء للاستثمار في المشروعات أو لشراء الوحدات السكنية بغرض السكن.

وأوضح أن الدراسة، التي أُجريت لعام 2025، لم تكن من إعداد الشركة، وإنما أعدها أحد المكاتب الكبيرة، ووضعت العاصمة الجديدة في المرتبة الأولى بالنسبة إلى الأفراد، تليها منطقة الساحل الشمالي، ثم القاهرة الجديدة بالنسبة إلى استثمار الأفراد. 

وأضاف أنه بالنسبة إلى المشروعات الكبرى جاءت العاصمة الجديدة في المرتبة الأولى، تلتها القاهرة الجديدة، ثم الساحل الشمالي.

وأكد أن هذه النتائج تعكس مكانة العاصمة الجديدة كوجهة استثمارية وسكنية في نظر السوق الخليجي، مشيرًا إلى أن الاهتمام لا يقتصر على المناطق الساحلية، وإنما يمتد إلى العاصمة الجديدة التي أصبحت، وفق الدراسة التي استند إليها، الخيار الأول سواء للأفراد الراغبين في شراء وحدات أو للمستثمرين في المشروعات الكبرى.

خالد عباس العاصمة الإدارية الجديدة أخبار وتقارير أخبار العاصمة الإسكان الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

قمة الزمالك والأهلي

القمة 133.. دوري أبطال أوروبا يضع اتحاد الكرة في مأزق بلقاء الزمالك والأهلي

ترشيحاتنا

تايمز

شركة Times Developments تطلق مشروع Avelin Boutique الفندقي بالشراكة مع Lemon Spaces

نيافة الأنبا ويصا

الأنبا ويصا يتفقد أعمال التشطيب والتجهيز بالكاتدرائية المرقسية الكبرى

الدكتور عطية محمود الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا

كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ترفع رصيد اعتمادها الدولي إلى 5 شهادات آيزو

بالصور

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

محمد حماقى
محمد حماقى
محمد حماقى

وفاة ساس جوردان نجمة الروك الكندية عن 65 عامًا.. صاحبة «Make You a Believer»

ساس جوردان
ساس جوردان
ساس جوردان

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد