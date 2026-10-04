قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى
مخاوف أمنية تدفع واشنطن لسحب قاذفات بي 1 من قاعدة فيرفورد البريطانية
محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم
«مأذون السعادة» و«الفرفوش».. نقيب المأذونين يحذر من تحويل عقد القران إلى تريند
في عظة الأحد.. القمص أبانوب لويس يشرح كيف تقودنا رحمة الله إلى حياة روحية جديدة
خالد عباس: العاصمة الجديدة الوجهة الأولى خليجيًا للاستثمار وشراء الوحدات
5 أسباب وراء خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وديا في غياب محمد صلاح
كم تبلغ استثمارات العاصمة الإدارية خلال 10 سنوات؟.. خالد عباس يجيب
كريس رايت: ترامب حازم في منع إيران من امتلاك سلاح نووي
رئيس العاصمة الإدارية: بيع 17 ألف فدان لنحو 500 مطور.. ولم يتبقَ سوى 25 مليون متر من أراضي المرحلة الأولى
قرار جديد من معتمد جمال للاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام الشرقية إنبي
جنوب إفريقيا يفوز على منتخب مصر وديا بهدف نظيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس العاصمة الجديدة: 30 ألفًا يقيمون حاليًا والعدد مرشح للتضاعف بنهاية العام

خالد عباس
خالد عباس
محمود زيدان

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة الجديدة بدأت بالفعل تشهد إقامة دائمة للسكان، موضحًا أن عدد المقيمين حاليًا اقترب من 30 ألف شخص، والعدد يتزايد يوميًا مع استمرار الانتقال وتركيب العدادات.

 وأشار إلى أن مقارنة هذا الرقم بمدينة القاهرة الجديدة، التي يتجاوز عمرها 25 أو 26 عامًا، لا تكون دقيقة، خاصة أن العاصمة الجديدة لم يتجاوز عمرها 10 سنوات منذ إنشائها من الصفر.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه يتوقع أن يتضاعف عدد المقيمين في العاصمة الجديدة بنهاية العام، وأن يصل خلال ثلاث سنوات إلى أكثر من 250 ألفًا أو 300 ألف شخص. 

ونفى أن تكون العاصمة مدينة للموظفين فقط أو مدينة بلا سكان، كما رفض فكرة أن تكون مدينة للأغنياء والقادرين فقط، موضحًا أن التخطيط لا يسمح بذلك، لأن الأغنياء يحتاجون إلى من يعمل معهم ويساعدهم، مؤكدًا أن نجاح المدينة يتطلب أن يعيش الناس فيها لا أن يظلوا في حالة انتقال مستمر منها وإليها.

وأوضح أن وسائل المواصلات أصبحت متاحة، من خلال المونوريل وقطار LRT، إلى جانب شركة النقل الداخلي التابعة للشركة، لافتًا إلى أن الأتوبيسات الداخلية نقلت خلال الشهر الماضي 250 ألف مستخدم، بينهم من ينتقلون من محطة المونوريل إلى وجهاتهم المختلفة، ومن يصلون إلى مدينة الفنون والثقافة عبر LRT. وأضاف أن الشركة بدأت تركيب ما سماه «رادارًا تحليليًا» على البوابات لمعرفة أعداد السيارات، وأن إحدى البوابات الرئيسية دخل منها خلال الشهر الماضي 250 ألف سيارة.

وأكد أن جودة الحياة تمثل هدفًا أساسيًا للشركة، موضحًا أن المواطنين عندما يأتون إلى العاصمة يشاهدون اللاندسكيب وأماكن الترفيه والنهر الأخضر ومدينة الفنون والثقافة والفعاليات المختلفة والبطولات الرياضية العالمية، مشيرًا إلى استضافة العاصمة بطولة عالمية لكرة اليد. 

وشدد على أن الشركة لا تقطع الأشجار، بل تحافظ عليها، معتبرًا أن كل هذه العناصر تمثل جزءًا من الحياة التي يجري إعدادها داخل المدينة.

ولفت إلى أن العاصمة تضم حاليًا 14 مدرسة للتعليم قبل الجامعي بها نحو 5 آلاف طالب، وست جامعات تضم نحو 12 ألف طالب، بخلاف المنشآت التعليمية التي لا تزال تحت الإنشاء. 

كما كشف عن قرب انتقال البنك المركزي إلى العاصمة الجديدة، متوقعًا أن يتم ذلك قبل نهاية العام، على أن تتبعه مقرات 18 بنكًا تعمل في مصر، موضحًا أن هذه المقرات تحت التشطيب، وأن الانتقال سيبدأ بالإدارات التنفيذية ثم يتم تباعًا إلى باقي البنوك.

أخبار توك شو خالد عباس العاصمة الإدارية مهندس خالد عباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

قمة الزمالك والأهلي

القمة 133.. دوري أبطال أوروبا يضع اتحاد الكرة في مأزق بلقاء الزمالك والأهلي

ترشيحاتنا

دار الإفتاء المصرية

فتاوى تشغل الأذهان| دار الإفتاء تحسم الجدل حول الربح من نشر مقاطع القرآن على يوتيوب.. حكم تشغيل القرآن أثناء النوم

الطفلة مكة

بعد وفاة الطفلة مكة|ماذا تفعل عند إصابة طفلك بعضة كلب أو قطة؟.. دكتور متخصص يجيب

4 دول على طاولة واحدة.. مصر وإريتريا والسودان والصومال في قمة رباعية بالعلمين

4 دول على طاولة واحدة.. مصر وإريتريا والسودان والصومال في قمة رباعية بالعلمين

بالصور

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

محمد حماقى
محمد حماقى
محمد حماقى

وفاة ساس جوردان نجمة الروك الكندية عن 65 عامًا.. صاحبة «Make You a Believer»

ساس جوردان
ساس جوردان
ساس جوردان

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد