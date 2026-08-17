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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«إيد واحدة» تصل إلى أهالي بني سويف.. خدمات غذائية وطبية واجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

مؤسسة ابو العينين
مؤسسة ابو العينين
رنا عبد الرحمن

سلط برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد الضوء على مواصلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة «إيد واحدة» بمحافظة بني سويف، من خلال قافلة شاملة استهدفت تقديم عدد كبير من الخدمات للأسر الأولى بالرعاية، بمشاركة مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي وعدد من مؤسسات التحالف.

وتأتي القافلة ضمن جهود التحالف الوطني لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال الجمع بين المساعدات العاجلة والخدمات الصحية والاجتماعية، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي والأنشطة التوعوية.

وشهدت القافلة إقبالًا من أهالي قرية باروط والقرى المحيطة بها للاستفادة من الخدمات التي جرى توفيرها، حيث تم العمل على تقديم المساعدات بصورة مباشرة للمواطنين، مع تخصيص جانب من الأنشطة للفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينهم كبار السن والأطفال وذوو الهمم والأسر التي تحتاج إلى دعم اجتماعي واقتصادي.

وجاءت مشاركة مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي ضمن منظومة الخدمات التي قدمتها القافلة، حيث ساهمت المؤسسة في توفير مساعدات متنوعة للأسر المستفيدة، في إطار مشاركتها المستمرة في أنشطة التحالف الوطني ومبادرة «إيد واحدة».

وشملت مساهمات المؤسسة توفير مساعدات غذائية، إلى جانب مستلزمات مدرسية وهدايا وألعاب للأطفال، فضلًا عن عدد من المساعدات الموجهة للحالات الإنسانية، بما يعكس تنوع التدخلات التي تستهدفها المبادرة وعدم اقتصارها على نوع واحد من الدعم.

ولم تقتصر فعاليات القافلة على المساعدات الغذائية، إذ تضمنت خدمات طبية في عدد من التخصصات، بهدف إتاحة الكشف والعلاج للمواطنين داخل مناطقهم، وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة للحصول على الخدمات الصحية.

كما تضمنت الفعاليات أنشطة اجتماعية وتوعوية تناولت عددًا من القضايا التي تمس حياة المواطنين، إلى جانب أنشطة مخصصة للأطفال، بما يوفر نموذجًا متكاملًا للخدمات التي تقدمها القوافل التابعة للتحالف الوطني.

وتستهدف مبادرة «إيد واحدة» دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة، من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي وتوجيه إمكاناتها إلى المناطق التي تحتاج إلى تدخلات اجتماعية وصحية وتنموية.

ويعتمد التحالف الوطني في تنفيذ هذه القوافل على مشاركة عدد كبير من المؤسسات والجمعيات، بما يسمح بتنوع الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من قدرة المبادرة على الوصول إلى شرائح مختلفة من المستفيدين داخل المحافظة.

وتأتي قافلة بني سويف ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة، التي تستكمل من خلالها مؤسسات التحالف جهودها في تقديم الخدمات الميدانية للأسر المستحقة، مع التركيز على الوصول المباشر إلى المواطنين داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتعكس مشاركة مؤسسة أبو العينين في القافلة استمرار التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي تحت مظلة التحالف الوطني، بما يدعم جهود الحماية الاجتماعية ويعزز دور المجتمع المدني في مساندة الأسر الأولى بالرعاية.

ويواصل التحالف الوطني تنفيذ أنشطة مبادرة «إيد واحدة» في عدد من المحافظات، من خلال قوافل تجمع بين الدعم الغذائي والخدمات الطبية والمساعدات الاجتماعية والأنشطة التنموية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

مؤسسة ابو العينين صدى البلد العمل الأهلي

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