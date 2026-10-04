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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: مرونة سعر الصرف عززت ثقة المستثمر الأجنبي والمصري في استقرار الاقتصاد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد البدوي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تبني سياسة سعر الصرف المرن وربطه بآليات السوق ساهم في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات والأزمات.

 ثقافة اقتصادية استمرت لعقود طويلة

وأوضح مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية، أن هناك ثقافة اقتصادية استمرت لعقود طويلة في مصر كانت تربط استقرار الاقتصاد بثبات سعر الصرف، مؤكدًا أن الدولة غيرت هذا النهج خلال الفترة الأخيرة.

وقال: «كان عندنا في مصر على مدار عقود طويلة كان يُنظر لموضوع الاقتصاد مرتبط إن ثابت سعر الصرف، والدولة المصرية في فترات سابقة كانت بتنظر لسعر الصرف كهو غاية، وليس وسيلة لاستقرار الاقتصاد».

وأضاف: «في فترات سابقة اضطرينا إن إحنا ندخل وندعم سعر الصرف، وده طبعًا كان إجراء، من وجهة نظر الاقتصاديين، ليس هو الإجراء السليم».

فكرة سعر الصرف المرن

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، قائلًا: «بناءً على تجاربنا السابقة، فكرة سعر الصرف المرن وإنه يبقى مرتبط بآليات السوق، ده أدى إلى ثقة المواطن المصري نفسه وأيضًا المستثمر الأجنبي في مرونة سعر الصرف واستقرار الاقتصاد المصري».

الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية

وأكد مدبولي أن هذه السياسة ظهرت آثارها خلال الأزمات الأخيرة، موضحًا أن مؤسسات دولية كانت تتوقع تعرض مصر لتداعيات اقتصادية كبيرة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وقال: «الدولة الحمد لله نجحت في هذا الأمر، وزي ما حضرتك شايفة الحركة صعودًا أو هبوطًا طبقًا لمعطيات السوق، وده أدى إلى ثقة اللي انعكست بصورة كبيرة جدًا على استقرار تحويلات المصريين في الخارج، على دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

 مواجهة الصدمات الخارجية

وشدد على أن مرونة سعر الصرف أصبحت جزءًا من آليات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

مصطفى مدبولي مدبولي مجلس الوزراء الاقتصاد المصري

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