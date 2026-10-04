مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 47 مليار دولار.. و18 مليار عائدات زيارة 19 مليون سائح لأول مرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة يمثلان مصدرين رئيسيين من مصادر النقد الأجنبي لمصر، مشيرًا إلى تحقيق معدلات نمو ملحوظة في كلا القطاعين.

وقال مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية: «تحويلات المصريين في الخارج الحمد لله بتشهد نمو كبير جدًا، إحنا تجاوزنا في العام المالي الماضي 47 مليار دولار، في 7 شهور من العام 26، إحنا بنتكلم في 35 مليار دولار».

استقرار الاقتصاد المصري

وأضاف: «إن شاء الله معناها إن الأرقام في ثبات، ودي طبعًا برضو بتعكس ثقة المواطن المصري في الخارج في استقرار الاقتصاد المصري».

زيادة حوالي 20%

وعن قطاع السياحة، أوضح رئيس الوزراء أن مصر حققت رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين، قائلًا: «السياحة برضو نسبة نمو الحمد لله كبيرة، إحنا لأول مرة في تاريخنا بنتكلم في أكتر من 19 مليون سائح خارجي دخلوا مصر بإيرادات تجاوزت الـ18 مليار دولار بزيادة حوالي 20% عن العام اللي تاليها».

وأشار إلى أن الدولة تستهدف رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وزيادة الإيرادات السياحية، مؤكدًا: «إحنا بنشتغل على هذا الملف بقوة من خلال زيادة ومضاعفة الغرف الفندقية».

عدد الغرف الفندقية

وأوضح أن عدد الغرف الفندقية في مصر يبلغ حاليًا نحو 238 ألف غرفة، مقارنة بأقل من 200 ألف غرفة خلال عامي 2014 و2015، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة بما يدعم الوصول إلى مستهدف 30 مليون سائح.