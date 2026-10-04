مدبولي: الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على الانطلاق دون الحاجة للدخول في مرحلة جديدة مع صندوق النقد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن المصري تحمل العبء الأكبر من عملية الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، في ظل التحديات والظروف التي مرت بها الدولة.

الحاجة إلى الاستعانة بمؤسسات دولية

وقال مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية، إن مصر تتجه إلى تنفيذ برنامج اقتصادي جديد «وطني بحت»، دون الحاجة إلى الاستعانة بمؤسسات دولية، موضحًا أن الدولة أصبحت تمتلك مسارًا اقتصاديًا مستدامًا وثابتًا يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على الانطلاق دون الحاجة إلى الدخول في مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على بناء البنية الأساسية اللازمة لدعم الاقتصاد، وهو ما تطلب ضخ استثمارات كبيرة للغاية.

معدلات الاستثمار والإنتاج والتصدير

وأوضح أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو، وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يضمن استمرار الإصلاح على أسس أكثر استدامة.