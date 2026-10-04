مدبولي: الصناعة قادت نمو الاقتصاد.. والقطاعات الإنتاجية هي نموذج الاقتصاد المستقر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النمو الذي حققه الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي جاء مدفوعًا بعدد من القطاعات الإنتاجية الحقيقية، وعلى رأسها الصناعة، إلى جانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وقال مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية: «الرقم المتحقق اللي هو 5.1 أكتر من ربع وجاي من نمو الصناعة، لدينا نمو كبير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدينا نمو في السياحة، لدينا نمو في الزراعة».

وأضاف: «إحنا بنتكلم على القطاعات اللي الخبراء الاقتصاديين كلهم بيقولوا دول القطاعات اللي المفروض أي اقتصاد لو إحنا عايزين نقول إنه اقتصاد مستقر واقتصاد منتج، يبقى هم دول النموذج لهذا النمو».

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة لديها رؤية واضحة للبناء على هذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: «إحنا مطمئنين إن الحمد لله هذه الصناعات هي اللي بتقود النمو الاقتصادي المصري في خلال هذه المرحلة، ودي اللي بنبني عليها أيضًا للمرحلة القادمة للثلاث سنوات القادمة».

حجم فرص عمل

وأشار مدبولي إلى أن الاعتماد على الأنشطة الإنتاجية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم سوق العمل، مؤكدًا: «هي أنشطة أولًا بتوفر أكبر حجم من فرص عمل، بتخلق فرص عمل كمان على مستوى جودة عالية».

وشدد على أن قوة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة ترتبط بقدرته على الاعتماد على إمكاناته الذاتية، موضحًا أن هذه الأنشطة «معتمدة على الاقتصاد المصري وقدرته على النمو وليست مرتبطة بالمحيط الخارجي».