مدبولي: الاقتصاد المصري حقق نموًا 5.1%.. ونستهدف 5.4% خلال العام المالي الجاري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي السابق، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري.

مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي

وقال مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية: «إحنا النهاردة على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي اللي إحنا قمنا بيه، وبدأ يظهر وينعكس في أرقام جيدة جدًا، وأرقام النهاردة بتشيد بيها المؤسسات الدولية».

وأضاف: «الاقتصاد المصري في العام المالي 25-26 حقق نسبة نمو 5.1% مقارنة بالعام اللي قبله كان 4.4%، وبالتالي ده بيعطي وضوح لحجم النمو الكبير جدًا، والأهم بالرغم من كل التحديات اللي إحنا بنشوفها النهاردة، نستهدف في العام المالي الجديد اللي بدأ منذ يوليو الماضي تحقيق 5.4% نموا للاقتصاد المصري».

وأوضح رئيس الوزراء أن الأهم من مجرد تسجيل معدل نمو مرتفع هو معرفة مصادر هذا النمو والقطاعات التي تقوده، قائلًا: «أهم شيء بالنسبة لي مش الرقم، الأهم هو الاقتصاد ده نسبة الرقم النمو ده جاي من إيه».

قطاعات إنتاجية حقيقية

وأشار إلى أن النمو الحالي يستند إلى قطاعات إنتاجية حقيقية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال المرحلة المقبلة.