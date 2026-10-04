قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟
رقية السادات لـ"صدى البلد": بابا قالي سجلي العرض العسكري يا بنتي هتشوفي مفاجآت..فيديو
أمطار متوسطة إلي غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس من الاثنين إلى السبت
رقية السادات لـ"صدى البلد": والدي قرر التنحي عن الحكم بعد تحرير سيناء.. فيديو
مدبولي يكشف تفاصيل يومه: بصحى الفجر وبراجع آخر المستجدات قبل ما أروح المكتب
700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 في البنوك
إسرائيل تهاجم حزبا بريطانيا بعد دعوته إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر| تفاصيل
إسرائيل تفتتح سفارة في كينشاسا بالتزامن مع نقل سفارتها لدى الكونغو إلى القدس
مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 57.2 مليار دولار.. والعملات الأجنبية تتجاوز 37 مليارًا
سعر صرف الدولار ينخفض 50 قرشا بختام تعاملات البنوك اليوم الأحد
الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: الاقتصاد المصري حقق نموًا 5.1%.. ونستهدف 5.4% خلال العام المالي الجاري

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي السابق، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري.

مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي

وقال مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية: «إحنا النهاردة على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي اللي إحنا قمنا بيه، وبدأ يظهر وينعكس في أرقام جيدة جدًا، وأرقام النهاردة بتشيد بيها المؤسسات الدولية».

وأضاف: «الاقتصاد المصري في العام المالي 25-26 حقق نسبة نمو 5.1% مقارنة بالعام اللي قبله كان 4.4%، وبالتالي ده بيعطي وضوح لحجم النمو الكبير جدًا، والأهم بالرغم من كل التحديات اللي إحنا بنشوفها النهاردة، نستهدف في العام المالي الجديد اللي بدأ منذ يوليو الماضي تحقيق 5.4% نموا للاقتصاد المصري».

وأوضح رئيس الوزراء أن الأهم من مجرد تسجيل معدل نمو مرتفع هو معرفة مصادر هذا النمو والقطاعات التي تقوده، قائلًا: «أهم شيء بالنسبة لي مش الرقم، الأهم هو الاقتصاد ده نسبة الرقم النمو ده جاي من إيه».

قطاعات إنتاجية حقيقية

وأشار إلى أن النمو الحالي يستند إلى قطاعات إنتاجية حقيقية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال المرحلة المقبلة.

مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

منتخب مصر

غياب «صلاح» و«عبدالمنعم».. موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا الودية الليلة والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

سكن لكل المصريين 9

مصير الدعم الحكومي.. شروط التحويل من الإيجار إلى التمليك في سكن لكل المصريين 9

سكن لكل المصريين 9

مصير الدعم الحكومي.. شروط التحويل من الإيجار إلى التمليك في سكن لكل المصريين 9

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد

بالصور

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد