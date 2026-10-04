مدبولي: نستهدف وصول الصادرات غير البترولية لـ100 مليار دولار بحلول 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الاعتماد على قطاعات إنتاجية حقيقية.

الصادرات غير البترولية

وقال مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية: «نستهدف إن الصادرات غير البترولية بحلول 2030 تصل إلى 100 مليار دولار.. النهاردة احنا بنتكلم عن اقتصاد حقيقي هيبقى راسخ وقوي ومعتمد على قطاعات حقيقية هتبقى مستقرة».

النظر على المؤثرات الخارجية

وأضاف: «ده الأهم إن هناك قطاعات مستقرة الدولة ماشية فيها بثبات بغض النظر عن المؤثرات الخارجية اللي بتحيط بينا في هذا العالم المضطرب».

وأوضح رئيس الوزراء أن تعزيز الصادرات يمثل أحد المسارات المهمة لتأمين موارد الدولة من النقد الأجنبي وتقليل تأثير المتغيرات الخارجية، قائلًا: «ده يؤمن للدولة المصرية مواردها من النقد الأجنبي ونضمن إن بقدر الإمكان نقلل من تداعيات المؤثرات الخارجية اللي محدش النهاردة عنده أي يقين هتوصل لأي مدى».

وأكد أن الدولة تعمل على بناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على القطاعات الحقيقية والإنتاجية، بما يضمن استقرار موارد النقد الأجنبي ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الدولية.