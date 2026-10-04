مدبولي: 4.4 مليار دولار إيرادات قناة السويس رغم الصراعات بالمنطقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة مصر للطيران من حيث الضيافة ضمن أفضل عشرين شركة على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قناة السويس مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر، وتراجعت إيرادات قناة السويس مع حرب غزة، متابعًا أن 4.4 مليار دولار إيرادات القناة، مشيرًا إلى أننا نعمل حاليًا على توسعة القناة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العالم يعاني مما يحدث، وهناك تداعيات في أسعار البترول، مشيرًا إلى أن البترول تخطى 103 دولارات للبرميل.

وأشار إلى أن الدولة المصرية منخرطة بقوة مع العديد من الدول للوصول لحل سلمي للصراع في المنطقة، مؤكدًا أن الصراع العسكري لن يحسم شيئًا.

وأكمل أن دور مصر سياسي بمحاولة التهدئة للصراعات الموجودة، وعلى التواصل مع جميع الأطراف.