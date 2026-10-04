الوزراء: بدأت مسيرة الإصلاح فعليًا مع تولي الرئيس السيسي الرئاسة عام 2014

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشكلة الاقتصاد المصري أنه كان يحقق نمو وطفرات وبعد ذلك ينكمش، مضيفا أن مصر شهدت نمو كبير في الأعوام السابقة.

واضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن منذ عام 2013 الدولة بدأت مسيرة الإصلاح وبدأت فعليا مع تولي الرئيس السيسي الرئاسة عام 2014، متابعا أن الدولة شهدت بعد ذلك ارهاب وعملنا على البناء ومقاومة الإرهاب.

وتابع أن بعد ذلك حدثت صدمات عالمية وخارجية بداية من كوفيد وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة والأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تأخذ رؤية واضحة الحفاظ على مقدراتها وعلاقات جيدة مع كل الأطراف.