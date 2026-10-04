ترامب يعلن عن تشكيل قوة مختصة بالذكاء الاصطناعي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن تشكيل قوة مختصة بالذكاء الاصطناعي، أو ما أصبحت إدارته تطلق عليه رسمياً "الذكاء الفائق"، يقودها مسؤولون كبار في إدارته وتخضع مباشرة لإشرافه، ومهمتها تنسيق الجهود الحكومية والتواصل مع أصحاب المصلحة في هدا المجال.

وكتب ترامب -في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشال"- "عقب الاتفاق التاريخي الذي أُبرم في البيت الأبيض بشأن (الذكاء الفائق) الذي شهد تكاتف أهم شركات التكنولوجيا في العالم وتأكيدها مسؤولياتها تجاه الشعب الأمريكي- أعلنُ اليوم عن تشكيل "قوة الذكاء الفائق" (SIF)".

وأضاف "ستتولى هذه القوة مهمة تنسيق جهود الحكومة الفيدرالية لضمان استمرار ريادة أمريكا عالمياً في مجال الذكاء الفائق، الذي يرى الكثيرون أنه يفوق في أهميته الثورة الصناعية وظهور الإنترنت، بما يكفل حماية مصالح جميع الأمريكيين وتحسين حياتهم".

وتابع "ستتولى القوة تنسيق تعاملات الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين، والجماعات المعنية بالمصلحة العامة، والمنظمات الدينية، ومزودي خدمات البنية التحتية الحيوية، وشركات الذكاء الفائق".

وأوضح ترامب أن هذه القوة سيقودها كل من "مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرجسون، ووكيل وزارة الحرب للبحوث والهندسة، وكبير مسؤولي التكنولوجيا إميل مايكل، ومدير مكتب إدارة شؤون الموظفين سكوت كوبور؛ على أن تتبع مباشرة رئيس الولايات المتحدة (أنا!) وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز".