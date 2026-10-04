اللجنة العامة للنواب تعقد اجتماعا لدراسة اعتراض الرئيس على مشروع قانون جامعة كيان

عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، اجتماعها الأول في دور الانعقاد الثاني، اليوم الأحد، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة ٢٥ من مشروع قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والمبادئ الدستورية والقانونية التي استند اليها، وفقا لما تقضي به المواد المنظمة لنظر الاعتراض في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وخلال الاجتماع أبدى أعضاء اللجنة العامة ترحيبهم باعتراض رئيس الجمهورية على المادة المشار إليها، مؤكدين أن ذلك يعكس حسه الوطني العميق، وحرصه على أن يظل البناء التشريعي للدولة قائماً على أسس راسخة وصياغات محكمة.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن ممارسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الحق هو تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، وحرصاً على إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وفي ذات الوقت الحفاظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى، وتحقيق التكامل بينهما، وصولاً لأفضل الأساليب التعليمية وتنوعها

وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة العامة على مبدأ الاعتراض وجاري إعداد تقريرها لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها غدا الاثنين ٥ أكتوبر ٢٠٢٦.