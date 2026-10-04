التنسيقية تهنئ 9 من أعضائها بالفوز في انتخابات مكاتب لجان مجلس النواب

تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الزملاء أعضاء مجلس النواب الفائزين في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب التي جرت اليوم الأحد.

وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للزملاء التوفيق والسداد في أداء مهامهم بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

وأسفرت انتخابات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب عن فوز 9 نواب من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن تشكيل هيئات مكاتب اللجان، وهم كلا من:

النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أمين سر لجنة الخطة والموازنة.

النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وكيلاً للجنة السياحة والطيران المدني.

النائبة إنجي مراد فهيم، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو التنسيقية، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

النائب محمد فريد، عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، وعضو التنسيقية، أمينا للسر للجنة حقوق الإنسان.

النائب أحمد فتحي، عضو المجلس عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو التنسيقية، وكيلاً للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

النائب محمد تيسير مطر، عضو المجلس عن حزب إرادة جيل، وعضو التنسيقية، وكيلا للجنة حقوق الإنسان.

النائب مصطفى جبر، عضو المجلس عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو التنسيقية، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

النائبة هايدي المغازي، عضو المجلس عن حزب العدل، وعضو التنسيقية، وكيلاً للجنة العلاقات الخارجية.

النائبة دينا وهدان، عضو المجلس عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو التنسيقية، وكيلاً للجنة الثقافة والإعلام والآثار .