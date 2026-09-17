حماة الوطن يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل حزب حماة الوطن، بمقره الرئيسي في القاهرة الجديدة، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار جهود تعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف القوى السياسية والشبابية.

ضم وفد التنسيقية عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات والكوادر من مختلف الأحزاب والقوى السياسية.

تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة

وكان في استقبال وفد التنسيقية، اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، وكيل مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم، والنائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، اللواء مصطفى شوكت، النائب محمد مجاهد، أمين أمانة تنمية الموارد، النائب كريم إمام، أمين أمانة الشباب، والنائب حازم حمادة، أمين أمانة المراسم المركزية، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء الأمانات المركزية.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للعمل السياسي، وبحث عدد من القضايا والملفات المطروحة على الساحة السياسية، وآليات التنسيق في المبادرات المجتمعية والأنشطة التوعوية التي تخدم المواطن.

من جانبه، أكد اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن لقاء وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يأتي في إطار من التواصل لدعم الحوار السياسي وتعزيز التعاون.

وقال: "نقدر تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وما تمثله من مساحة مهمة للحوار والتفاعل السياسي"، مشيرًا إلى أن رؤية حماة الوطن تقوم على أن دور الأحزاب ليس فقط في المشاركة السياسية والبرلمانية، وإنما التواجد بين المواطنين وربط العمل السياسي باحتياجات المجتمع.

وأشار العوضي إلى أن الحزب يستهدف بناء علاقات تقوم على التعاون وتبادل الخبرات بما ينعكس على جودة العمل السياسي والبرلماني.

وأعلن اللواء أحمد العوضي أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات منتظمة، بما يحقق مزيدًا من التعاون والتنسيق في كافة الملفات.

فيما أشاد اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، بنشاط وجهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لا سيما في مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن لهم دورًا محوريًا على المستويات الرقابية والتشريعية.

وقال: "شغلنا الشاغل في حماة الوطن قبل المكاسب السياسية أن يكون لنا حضور ودور مجتمعي كبير"، مشيرًا إلى التواجد القوي في الشارع وبين المواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن، أمين التنظيم، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ انطلاقها أثبتت يومًا بعد يوم أنها جديرة بالتقدير لما قدمته من ممارسة سياسية وبرلمانية يشهد لها الجميع.

واستعرض العطيفي، خلال اللقاء، الرؤية السياسية لحزب حماة الوطن، وكذلك ما تحقق من جهود تشريعية ورقابية، فضلًا عن أجندة وخطة عمل الفترة المقبلة.

وقال: "جاهزون للتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على كافة المستويات، لا سيما إطلاق برنامج تدريبي مشترك لتأهيل الشباب سياسيًا، وإعداد أوراق سياسات مشتركة، وعمل مبادرات لرصد احتياجات المواطنين"، مؤكدًا أن الهدف إقرار شراكة مؤسسية مستدامة تثري الحياة السياسية.

فيما وجه هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لقيادات وكوادر حزب حماة الوطن على الدعوة لهذا اللقاء الهام، مشيدًا بجهود الحزب ونجاحه في أن يكون كيانًا سياسيًا له تأثير كبير في الشارع المصري.

وأوضح أن التنسيقية تضم شبابًا من كل الأطياف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه تمت إعادة ترتيب الكيان، من خلال استحداث 47 لجنة جديدة داخل التنسيقية، تمت جميعًا بالانتخاب بالنظام الإلكتروني.

وقال هيثم الشيخ: "نرحب بدعوة حزب حماة الوطن للتنسيق والتشاور بشأن كافة الملفات والقضايا على الساحة السياسية، لا سيما مشروعات القوانين التي أثارت الجدل الفترة الأخيرة مثل الأحوال الشخصية، والإدارة المحلية، وغيرها".

وأكد النائب عمرو درويش، القيادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع حزب حماة الوطن، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق سيكون له دور محوري في إثراء الحياة السياسية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين حزب حماة الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أهمية استمرار اللقاءات الدورية وتكثيف التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وقدم حماة الوطن، درع الحزب إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.