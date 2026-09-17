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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإعلامي حسام الدين حسين: الدين بعيد عن واقعة مقتل فتاة الـ16 عامًا

حسام الدين حسين
حسام الدين حسين
محمود زيدان

قال الإعلامي حسام الدين حسين، إن واقعة مقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا على يد شقيقها تؤكد بشكل كبير أن الأمر بعيد عن الدين، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن فكرة الاستعلاء بالدين، والنظر بشكل حقيقي إلى أحكام الشرع التي وصفها بالمتسامحة.

وأوضح حسام الدين حسين، خلال برنامجه «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن تدخل مشيخة الأزهر الشريف في مثل هذه الوقائع يمثل إشارة مهمة، معربًا عن تقديره للتجاوب والتناغم في التعامل مع هذه القضايا، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يقود إلى تغيير الفكر داخل المجتمع.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تدخلت أيضًا في واقعة أخرى، بعدما صدر بيان بشأن شخص قال إنه يريد خفض صوت المسجد، وإنه سيوقظ المنطقة من الفجر، وتبين في النهاية أن المسجد لم يكن مفتوحًا من الأساس.

وأضاف أن أهمية تدخل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في مثل هذه الحوادث تكمن في مواجهة ما وصفه بالاستعلاء بالدين، موضحًا أن بعض الأشخاص قد يستخدمون الخطاب الديني للحصول على متابعين وأتباع وتقديم أنفسهم باعتبارهم شيوخًا.

وتطرق إلى واقعة الفتاة، وكذلك واقعة أخرى تم خلالها تصوير فتاة، موضحًا أن هناك خطوطًا فاصلة فيما يتعلق بما يجب نشره أو تداوله، مؤكدًا أن ما يقال أو يتم توثيقه يجب أن يكون للصالح العام، وأن يكون الهدف منه التوثيق وإيصاله إلى الجهات المعنية، وليس التفاخر أو الاستعلاء بالدين.

وشدد حسام الدين حسين على أهمية أن يكون التعامل مع مثل هذه الوقائع قائمًا على المسؤولية، بعيدًا عن الغرور أو الاستعلاء بالدين، وبما يخدم الصالح العام.

أخبار توك شو تقارير الدين حسام الدين حسين

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