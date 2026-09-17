تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ ماهر الفضالي لحصوله على الماجستير في العلوم السياسية بتقدير ممتاز

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ماهر الفضالي، عضو التنسيقية، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في العلوم السياسية بتقدير ممتاز، من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وجاءت رسالة الماجستير تحت عنوان: «الوعي المجتمعي كمدخل لتعزيز الأمن القومي المصري 2014-2025.. استراتيجية مقترحة».

وأعربت التنسيقية عن تمنيها للزميل ماهر الفضالي مزيدًا من النجاح والتوفيق، ومواصلة مسيرته العلمية والمهنية، وتحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف المستويات.