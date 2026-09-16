برلماني: القاهرة والرياض تتحركان برؤية مشتركة لحماية استقرار المنطقة

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكسان مستوى متقدمًا من التفاهم والتنسيق السياسي بين البلدين، ويؤكدان أن الشراكة المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية في التعامل مع التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن أهمية المباحثات المصرية السعودية لا تقتصر على الملفات الثنائية، وإنما تمتد إلى عدد من القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار العربي، وفي مقدمتها حماية سيادة الدول، ورفض التهديدات التي تستهدف أمن المملكة ودول الخليج، إلى جانب الحفاظ على أمن الممرات البحرية الحيوية، مشددًا على أن التطورات الراهنة تفرض مزيدًا من التشاور العربي وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات المتصاعدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد مصر أن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يمثل جزءًا من الأمن القومي المصري يحمل دلالة استراتيجية واضحة، ويعكس طبيعة العلاقات الممتدة بين القاهرة والرياض، والتي تجاوزت الإطار التقليدي للعلاقات الدبلوماسية إلى شراكة تقوم على المصالح المشتركة والارتباط الوثيق بين أمن واستقرار دول المنطقة.

ولفت أحمد محسن إلى أن التوافق المصري السعودي بشأن أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر يعكس إدراكًا مشتركًا لحجم التداعيات المترتبة على اضطراب حركة الملاحة، موضحًا أن تأثير ذلك لا يقتصر على دول المنطقة، وإنما يمتد إلى حركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، في ظل الأهمية الحيوية لهذه الممرات لحركة الطاقة والسلع وسلاسل الإمداد.

وأضاف نائب بني سويف أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة الملفات التي تتطلب استمرار التنسيق بين القاهرة والرياض، مشيدًا بتأكيد الجانبين ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب أحمد محسن أن التوافق المصري السعودي بشأن السودان يمثل بدوره محورًا مهمًا في دعم وحدة الدولة السودانية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مشيرًا إلى أن استقرار السودان يرتبط بصورة مباشرة بأمن مصر والمملكة العربية السعودية والمنطقة العربية، وهو ما يجعل استمرار التنسيق بشأن الأزمة السودانية ضرورة للحفاظ على أمن واستقرار الإقليم.