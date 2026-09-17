أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية الخميس 17 سبتمبر

استقرت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الخميس علي انخفاضات مساء الأربعاء متأثرة بهبوط المعدن الأصفر في البورصة العالمية بعد قرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في مصر خلال ختام التعاملات الصباحية اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

تداول سعر جرام الذهب عيار 24 عند 7165 جنيهًا للبيع، و7110 جنيهًا سعر الشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر بيع الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 6270 جنيهًا بينما وصل سعر الشراء إلى 6220 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر بيع الذهب عيار 18 نحو 5375 جنيهًا، ووصل سعر الشراء إلى 5330 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر بيع الذهب عيار 14 لنحو 4180 جنيهًا مقابل 4145 جنيهًا سعر شراء.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، تداول سعر البيع عند 50160 جنيهًا، وبلغ سعر الشراء نحول 49760 جنيهًا.

سعر الأوقية بالجنيه المصري

صل سعر الأوقية بالجنيه المصري إلى 222880 جنيهًا للبيع مقابل 221100 جنيهًا سعر الشراء.

سعر الأوقية عالميا

وتداول سعر الأوقية في البورصة العالمية لنحو 4263.3 دولار .

سعر دولار الصاغة

وفي المقابل، سجل سعر الدولار في سوق الصاغة نحو 52.18 جنيهًا، فيما استقر سعره في البنك تقريبًا عند 52.21 جنيهًا.