“سر المطاعم”.. طريقة عمل عجينة الطعمية الهشة على أصولها

الطعمية تعد من الأكلات الشعبية المفضلة لدى الكثير من المصريين، وتتميز بمذاقها اللذيذ الذي يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة الإفطار ومع ذلك.

قد تكون الطعمية المُعدة في بعض المطاعم غير صحية بسبب استخدام زيوت غير صحية أو مكونات ،لذا هنحضر عجينة الطعمية في البيت بطريقة صحية ومضمونة، كما يمكنك تخزينها لاستخدامها في أي وقت تشائين.

مكونات تحضير عجينة الطعمية..

المكونات:

حزمة واحدة من البقدونس.

حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء.

كرات بلدي مقطع.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

6 فصوص من الثوم المهروس.

كيلو إلا ربع من الفول المدشوش.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

طبق مناسب لخلط المكونات.

خطوات تحضير عجينة الطعمية..

لتحضير عجينة الطعمية ..

نقع الفول المدشوش: قومي بنقع الفول المدشوش في الماء من الليلة السابقة لتحضيره.

في اليوم التالي، صفيه جيدًا واغسليه بالماء النظيف.

إضافة المكونات: أضيفي الفول المدشوش إلى وعاء كبير مع المكونات الأخرى: الثوم، والبصل، والكمون، والخضروات (الشبت، البقدونس، الكزبرة).

الخلط: ضعي هذه المكونات جميعها في الكبة الكهربائية أو الخلاط، واضربيها جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

التشكيل والتخزين: بعد خلط المكونات، قومي بتشكيل عجينة الطعمية وضيفى سمسم ع الوش وبعد القلى رشة كزبره جافه .

و يمكنك الاحتفاظ بكمية منها في أكياس مخصصة داخل الثلاجة.

لا تضيفي الملح والبيكنج صودا إلى العجينة المخزنة؛ أضيفيهما فقط عند تحضير الكمية التي ستقليها فورًا.

القلي: سخني كمية كافية من الزيت في مقلاة على النار.

عندما يسخن الزيت، قومي بقلي الطعمية حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.