رفض يدفعله .. حبس سايس هدّد قائد سيارة بالقاهرة

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس سايس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بممارسة مهنة منادى سيارات ومطالبته بمبالغ مالية نظير السماح لسيارته بالإنتظار بإحدى المناطق بالقاهرة دون وجه حق والتعدى عليه بالضرب وتهديده بتحرير مخالفة مرورية له.

تفاصيل القضية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة مهنة منادى سيارات ومطالبته بمبالغ مالية نظير السماح لسيارته بالإنتظار بإحدى المناطق بالقاهرة دون وجه حق والتعدى عليه بالضرب وتهديده بتحرير مخالفة مرورية له.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وقرر بأن المنطقة المُشار إليها ساحة لإنتظار السيارات "مستأجرة من الجهات المعنية" وقدم ما يفيد ذلك ، وأضاف بحدوث خلاف بينه وناشر المقطع على قيمة رسوم انتظار السيارة وقيامه بتهديده بتحرير مخالفة مرورية له للضغط عليه لدفع رسوم إنتظار سيارته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





