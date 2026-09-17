سعر ومواصفات هيونداي فينيو الجديدة في مصر

كشفت هيونداي عن سياراتها الجديدة Venue المجمعة محليا (CKD)، لتعزز حضور العلامة الكورية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة SUV بالسوق المصري.

وتعد هيونداي فينيو ‏Hyundai Venue الجديدة ثامن طراز يتم تجميعه وتصنيعه محليا، للعلامة الكورية في مصر، والتي تدخل إلى السوق المصري برؤية واضحة تجمع بين العملية، وسهولة الاستخدام اليومي، والمظهر العصري الذي يميز فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

وتعتمد السيارة هيونداي فينيو ‏Hyundai Venue‏، على محرك 1.6 لتر MPI أثبت كفاءته واعتماديته، يولد قوة تبلغ 123 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 151 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، لتقدم منظومة حركة بمكونات كورية 100٪، تجمع بين الأداء السلس والاستجابة المناسبة للاستخدام اليومي والاعتمادية طويلة الأمد.

وتكتسب منظومة الحركة أهمية إضافية بالنسبة للعملاء في السوق المصري، باعتبارها من منظومات هيونداي المجربة والمعروفة، والتي تم استخدامها عبر عدد من طرازات العلامة على مدار السنوات، بما يمنح العملاء مزيدًا من الثقة في أدائها واعتماديتها، إلى جانب سهولة توافر قطع الغيار والخدمات المرتبطة بها.

ويمنح تصميم Hyundai Venue المدمج السيارة حضور رياضي عصري، مع أبعاد تساعد على سهولة المناورة والتحرك داخل المدن المزدحمة، إلى جانب سهولة الركن، بينما توفر وضعية القيادة المرتفعة رؤية أوضح للطريق وتجربة قيادة تمنح السائق مزيدًا من الثقة.

وفي الداخل، تقدم Venue مقصورة عملية صممت لتوفير مستويات جيدة من الراحة وسهولة الاستخدام، مع مساحة رحبة للاستخدام اليومي ومرونة في استغلال مساحة الأمتعة، بفضل المقاعد الخلفية القابلة للطي، بما يمنح السيارة قدرة أكبر على التكيف مع احتياجات الحياة اليومية المختلفة.

وتأتي السيارة بمجموعة من التجهيزات التكنولوجية الحديثة التي تشمل نظام للمعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس، مع دعم Apple CarPlay، وAndroid Auto، إلى جانب أدوات التحكم في الوظائف المختلفة من عجلة القيادة ومنافذ USB للشحن، لتوفير تجربة أكثر سهولة واتصالًا أثناء القيادة.

وعلى صعيد السلامة، توفر Hyundai Venue مجموعة متكاملة من أنظمة الأمان والمساعدة، تشمل نظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات Hill-Start Assist، إلى جانب حساسات الركن الخلفية والكاميرا الخلفية، ووسادتي هواء أماميتين.

كما تجمع السيارة بين مجموعة من تجهيزات الراحة والعملية، تشمل نظام تكييف أوتوماتيكي، والدخول الذكي بدون مفتاح، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، إلى جانب مثبت السرعة، لتوفر تجربة قيادة مريحة تلائم الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

أما عن سعر السيارة هيونداي فينيو ‏Hyundai Venue‏ من جي بي أوتو‏، فتاتي كالتالي :

- الفئة الأولى بسعر 850 ألف جنيه

- الفئة الثانية بسعر 920 ألف جنيه