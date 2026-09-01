أحدثهم آيفون 18 برو.. أفضل 7 هواتف مزودة بكاميرات يمكنك شراؤها في 2026

شهدت كاميرات الهواتف الذكية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مع اتجاه الشركات المصنعة إلى تطوير المستشعرات والعدسات وتقنيات معالجة الصور، بدلا من التركيز فقط على زيادة عدد الميجابكسل.

ومع هذا التطور، تقترب قدرات التصوير في الهواتف الذكية من مستوى الكاميرات المخصصة، خصوصا مع ظهور هواتف تدعم ملحقات تصوير خارجية وخيارات تحكم يدوية متقدمة، وفيما يلي قائمة بأبرز 7 هواتف ذكية تتميز بقدرات تصوير متقدمة في 2026.

أفضل هواتف مزودة بكاميرات يمكنك شراؤها في 2026



1. هاتف فيفو Vivo X300 Ultra:



تقدم شركة فيفو هاتف X300 Ultra باعتباره أشبه بكاميرا احترافية يمكن وضعها في الجيب، وهو ما ينعكس بوضوح على مكوناته، ويضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية تحمل علامة Zeiss، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وبعد بؤري يعادل 35 ملم، تعتمد على مستشعر Sony LYTIA 901.

ويأتي الهاتف أيضا بعدسة بيريسكوب للتقريب بدقة 200 ميجابكسل وبعد بؤري يعادل 85 ملم، مع تثبيت جيمبال، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وبُعد بؤري يعادل 14 ملم.

ومن أبرز ما يميز X300 Ultra منظومته القابلة للتوسعة، إذ توفر Vivo مجموعة Professional Imaging Kit التي تتضمن قبضة تصوير ووحدتي تقريب بصري فعليتين من Zeiss.

كما يعتمد الهاتف على تقنية Blueprint Original Color Camera من Vivo، إلى جانب مستشعر طيفي مخصص بدقة 5 ميجابكسل لتحسين دقة إعادة إنتاج الألوان، بما يمنح المستخدم تجربة تصوير أقرب إلى الكاميرات التقليدية.

Vivo X300 Ultra

2. هاتف أوبو Oppo Find X9 Ultra:



يعتمد هاتف Oppo Find X9 Ultra بصورة كبيرة على شراكة الشركة مع Hasselblad، ويتميز بظهر من الجلد الصناعي ومنظومة تصوير متكاملة تضم ست عدسات.

وتتضمن المنظومة الأساسية مستشعرا رئيسيا بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة تقريب بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب عدسة Hasselblad مخصصة للتقريب البصري 10x، مع الحفاظ على الجودة البصرية حتى مستوى تقريب يصل إلى 20x.

وتستخدم أوبو تقنية LUMO الجديدة للتقريب البصري الداخلي، والتي تعمل على الحفاظ على التفاصيل من خلال مضاعفة عدد البكسلات أربع مرات عند مستويات التقريب 2x و6x.

كما تتضمن البرمجيات وضع Hasselblad Master Mode الذي يتيح التقاط صور بدقة 8K، إلى جانب مجموعة من ملفات Original Film المصممة لمحاكاة مظهر أفلام التصوير التناظرية الكلاسيكية.

ولمن يبحث عن تحكم أكبر في التصوير، توفر أوبو مجموعة Hasselblad Earth Explorer Kit، التي تضم عدسة تقريب احترافية، وقبضة تصوير، وحلقة لتركيب فلاتر بقياس 67 ملم.

Oppo Find X9 Ultra

3. هواتف آبل آيفون 18 برو و18 برو ماكس:

ركزت آبل في هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max على تطوير مكونات الكاميرا، إلى جانب تقنيات معالجة الصور والتحقق من أصالتها.

ويضم كلا الهاتفين كاميرا رئيسية جديدة Fusion بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة ميكانيكيا، ويعتمد النظام على آلية دوارة مزودة بست شفرات مقطوعة بالليزر، تتيح تعديل فتحة العدسة تلقائيا أو يدويا عبر أربع درجات محددة.

ويمكن للعدسة فتح الفتحة حتى f/1.48، ما يساعدها على التقاط كمية أكبر من الضوء، خصوصًا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتعمل الكاميرا الرئيسية إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل ومجال رؤية يبلغ 120 درجة، وكاميرا تقريب بدقة 48 ميجابكسل. وتوفر الكاميرات الثلاث معا تقريبا يصل إلى 8x بجودة بصرية، ونطاق تقريب بصري إجمالي يصل إلى 16x.

أما الكاميرا الأمامية، فقد حصلت على ترقية إلى مستشعر 18 ميجابكسل TrueDepth بفتحة f/1.9، مع التركيز التلقائي عبر Focus Pixels ودعم ميزة Center Stage.

وتتولى شريحة A20 Pro المصنعة بتقنية 2 نانومتر معالجة الصور والفيديو. كما يدعم الهاتف تسجيل فيديو 4K بتقنية Dolby Vision بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية، إلى جانب تقنية لفصل الصوت تعتمد على الخوارزميات لعزل الحوار عن الأصوات المحيطة.

ومن بين الإضافات الجديدة أيضا نظام مصمم للمساعدة في التحقق من أصالة الصور الملتقطة، إذ يمكن توقيع بيانات البكسلات تشفيريا ومعالجتها بشكل آمن باستخدام تقنية Private Cloud Compute، لإنشاء نسخة مرجعية غير قابلة للتغيير تخزن إلى جانب الصورة الأصلية داخل تطبيق الصور.

كما يتكامل النظام مع تتبع بيانات SynthID الوصفية، بما يسهل التعرف على التعديلات اللاحقة أو التغييرات التي يتم إجراؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max

4. هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra:



يأتي هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra مع تركيز واضح على تحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة، إلى جانب تطوير قدرات تصوير الفيديو.

وقامت سامسونج بتوسيع فتحات العدسات في منظومة الكاميرات، حيث تستخدم الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل عدسة بفتحة f/1.4، بينما حصلت الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل على فتحة f/1.9.

وتتيح هذه التحسينات التقاط كمية أكبر من الضوء بشكل طبيعي، ما يساعد على إنتاج صور أنظف وتحسين تصوير الفيديو بتقنية Nightography في البيئات منخفضة الإضاءة، مع تقليل الاعتماد على المعالجة البرمجية.

وتضم منظومة التقريب عدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل وتقريب 3x، إلى جانب عدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل وتقريب 5x.

ولعشاق تصوير الفيديو، يعد S26 Ultra أول هاتف من Galaxy يدعم معيار Advanced Professional Video، الذي يعمل على ضغط ملفات الفيديو عالية الجودة بكفاءة، بما يساعد على تقليل استهلاك مساحة التخزين.

ويجمع الهاتف هذه القدرات مع نظام تثبيت Super Steady المطور، وأدوات تحرير أصلية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب كاميرا أمامية مزودة بمعالج جديد لإشارات الصور يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة ألوان البشرة في ظروف الإضاءة المختلطة.

سامسونج Galaxy S26 Ultra

5. هاتف شاومي Xiaomi 17 Ultra:



تواصل شاومي تعاونها مع Leica من خلال هاتف Xiaomi 17 Ultra، الذي يحتفظ بتصميم وحدة الكاميرا الدائرية المميز ويضم منظومة رباعية للكاميرات.

وتعتمد الكاميرا الرئيسية على مستشعر من فئة 1 بوصة مع فتحة عدسة متغيرة، إلى جانب ثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل مخصصة للتصوير فائق الاتساع، والتقريب 3x، والتقريب عبر عدسة بيريسكوب 5x.

وتتولى شريحة Surge المخصصة من شاومي معالجة الصور، مع ضبطها لتقديم أسلوب Leica المميز في الألوان والتباين، إلى جانب تقليل زمن تأخر التقاط الصورة.

كما توفر شاومي مجموعة Photography Kit للهاتف، والتي تضيف غطاء مزودا بزر غالق على مرحلتين، وذراع للتحكم في التقريب، وفتحة لتركيب فلاتر بقياس 67 ملم، ما يمنح الهاتف إحساسا أقرب إلى كاميرات التصوير التقليدية.

Xiaomi 17 Ultra

6. هاتفي جوجل Pixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL:



تقدم سلسلة Google Pixel 11 Pro شريط كاميرا مطورا يمتد من الحافة إلى الحافة تقريبا، ويضم مستشعرات تصوير محسنة بشكل كبير.

وتستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعرا جديدا بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة OIS، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل ومجال رؤية يبلغ 123 درجة، مع دعم التصوير الماكرو.

أما في مجال التقريب، فقد أعادت جوجل تصميم عدسة التقريب 5x بدقة 48 ميجابكسل، وزودتها بمستشعر أكبر يحسن حساسية الضوء بنسبة 30% مقارنة بالأجيال السابقة.

كما حصلت الكاميرا الأمامية على ترقية كبيرة، إذ أصبحت تعتمد على مستشعر بدقة 42 ميجابكسل مع التركيز التلقائي ومجال رؤية واسع يبلغ 103 درجات، لتحسين صور السيلفي الجماعية.

وتعتمد هذه التحسينات على معالج Tensor G6 الجديد، الذي يوفر زيادة قدرها 50% في قوة معالجة وحدة TPU، مع تصميمه لتشغيل نماذج Gemini Nano للذكاء الاصطناعي محليًا بكفاءة.

وتقدم الهواتف أيضا ميزة HiLight، وهي نظام تنبيه ضوئي سياقي يعتمد على إضاءة LED مدمجة حول فلاش الكاميرا الخلفية. وعند وضع الهاتف على وجهه، يمكن لهذه الإضاءة القابلة للتخصيص الإشارة بصريا إلى أن Gemini يستمع أو يعالج المعلومات، كما يمكنها تحديد المكالمات الواردة من جهات اتصال محددة باستخدام ألوان مخصصة.

Google Pixel 11 Pro

7. هاتف فيفو Vivo X300 Pro:



يمثل Vivo X300 Pro خيارا بديلا لمن لا يرغب في الانتقال إلى إصدار Ultra الأعلى تجهيزا.

ويعد الهاتف أول جهاز يستخدم مستشعر Sony LYT828 الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل، كما يجمعه مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب للتقريب بدقة 200 ميجابكسل، وهي العدسة نفسها المستخدمة في X300 Ultra.

ويعتمد الهاتف على شريحتي التصوير المخصصتين V3+ وVS1، واللتين توفران أداء قويا خصوصا في تصوير فيديوهات البورتريه السينمائية بدقة 4K HDR.

كما يتوافق X300 Pro مع مجموعة عدسة التقريب Zeiss 2.35x، ما يتيح للمستخدمين تجربة الملحقات البصرية الخارجية، مع الحفاظ على سعر وتجهيزات أكثر سهولة مقارنة بإصدار Ultra.