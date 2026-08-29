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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفضل هواتف الفليب القابلة للطي في 2026.. 4 أجهزة تستحق الاهتمام

أفضل هواتف الفليب القابلة للطي في 2026
أفضل هواتف الفليب القابلة للطي في 2026

تمثل الهواتف القابلة للطي بتصميم “الفليب” جزءا أصغر من سوق الهواتف القابلة للطي مقارنة بالطرازات التي تفتح مثل الكتب، كما أن عام 2026 شهد إطلاق عدد أقل من الهواتف القابلة للطي بهذا التصميم.

وبينما قررت بعض الشركات تخطي هذا الجيل، ركزت شركات أخرى جهودها على الهواتف القابلة للطي الأكبر حجما، أما الطرازات التي وصلت إلى الأسواق، فجاء معظمها بتطويرات على تصاميم مألوفة بدلا من تقديم أفكار مختلفة جذريا.

ومع ذلك، هناك عدد من الهواتف التي تستحق النظر إليها، وبناء على مواصفاتها والاختبارات الأولية، برزت 4 طرازات كأبرز هواتف الفليب القابلة للطي في 2026.

1. Motorola Razr 70 Ultra:

يحافظ Motorola Razr 70 Ultra على التصميم التقليدي للهواتف القابلة للطي رأسيا، مع شاشة خارجية بحجم 4 بوصات، وشاشة داخلية أكبر بقياس 7 بوصات.

وتأتي الشاشتان بتقنية LTPO ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، إلى جانب دعم Dolby Vision، بينما يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت.

وفي قسم الكاميرات، يضم الهاتف كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل، إحداهما رئيسية والأخرى فائقة الاتساع، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

ويحصل الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 68 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 30 واط.

ويبدأ سعر الهاتف في أوروبا من نحو 1399 يورو، ورغم أنه ليس الخيار الأرخص، فإنه يقدم معالجا قويا وذاكرة وصول عشوائي كبيرة وشاشتين واسعتين نسبيا، داخلية وخارجية.

Motorola Razr 70 Ultra

2. Samsung Galaxy Z Flip 8:


يبلغ سمك Samsung Galaxy Z Flip 8 نحو 6.1 ملم عند فتحه بالكامل، بينما يصل وزنه إلى 180 جراما.

ويضم الهاتف شاشة OLED داخلية بقياس 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 4.1 بوصة تطلق عليها سامسونج اسم FlexWindow.

ويعتمد الهاتف على معالج Exynos 2600 في معظم الأسواق، بينما تحصل بعض المناطق على إصدار مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت في جميع الإصدارات.

وطرحت سامسونج Galaxy Z Flip 8 بسعر يبدأ من 1199 دولارا، بزيادة قدرها 100 دولار مقارنة بالجيل السابق.

ويضم الهاتف بطارية بسعة 4300 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط، ورغم أن هذه الأرقام أقل من تلك التي تقدمها موتورولا وشاومي في أحدث هواتف الفليب لديهما، تقول سامسونج إن الهاتف يمكنه العمل لمدة تصل إلى 31 ساعة عند شحنة كاملة.

Samsung Galaxy Z Flip 8

3. Xiaomi Mix Flip 2:
 

كان Xiaomi Mix Flip 2 أول هاتف فليب قابل للطي ببطارية تتجاوز سعتها 5000 مللي أمبير، إذ يأتي ببطارية تبلغ 5165 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 67 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

وتقول شاومي، استنادا إلى اختبارات أجرتها الشركة، إن البطارية يمكن أن توفر مدة استخدام أطول بنحو نصف يوم مقارنة بـiPhone 16 Pro.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، ويضم شاشة داخلية بقياس 6.86 بوصة وشاشة خارجية بقياس 4.01 بوصة، مع دقة 1.5K لكلتا الشاشتين، وسطوع أقصى يصل إلى 3200 شمعة.

وفي التصوير، يعتمد الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مضبوطة بالتعاون مع Leica، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

ويبدأ سعر الهاتف في الصين من نحو 5999 يوانا، أي ما يعادل قرابة 835 دولارا، لكنه متاح حاليا في السوق الصينية فقط، ما يعني أن الراغبين في الحصول عليه من الأسواق الأخرى سيحتاجون إلى استيراده.

Xiaomi Mix Flip 2

4. Huawei Pura X:
 

يقدم Huawei Pura X فكرة مختلفة عن التصميم التقليدي لهواتف الفليب، إذ لا ينطوي إلى الداخل بالطريقة الرأسية المعتادة، وإنما يطوى جانبيا ليقدم تصميما أعرض وأكثر اختلافا.

ويضم الهاتف شاشة OLED داخلية بقياس 6.3 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، بينما تأتي الشاشة الخارجية بقياس 3.5 بوصة وبنسبة مربعة 1:1، ما يمنحه مظهرا مختلفا بشكل واضح عن بقية الهواتف في هذه القائمة.

ويعمل Pura X بمعالج Kirin 9020 من هواوي، مع خيارات تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من مساحة التخزين.

كما يحتوي على بطارية بسعة 4720 مللي أمبير، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 66 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط، إلى جانب مقاومة الماء وفق معيار IPX8.

ويبدأ سعر الهاتف من نحو 7499 يوانا، أي ما يقارب 1038 دولارا.

ولا تبيع هواوي Pura X رسميا خارج الصين، لذلك يحتاج المشترون في الأسواق الأخرى إلى الاعتماد على الاستيراد. 

هواوي Pura X
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