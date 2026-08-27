استعدوا لأشرس شهر في تاريخ الهواتف.. أكثر من 20 هاتفا يصلون في سبتمبر 2026

مع بداية كل شهر، يترقب عشاق الهواتف الذكية أبرز الأجهزة الجديدة المنتظر طرحها، ويبدو أن سبتمبر 2026 سيكون واحدا من أكثر الشهور ازدحاما بالإصدارات القوية، إذ يشهد وصول سلسلة iPhone 18 Pro وهاتف iPhone Ultra القابل للطي، إلى جانب مجموعة من الهواتف الرائدة من شركات مثل سامسونج وشاومي وهونر وفيفو.

وتأتي هذه الإصدارات بعد أشهر من التسريبات والتكهنات، فيما تستعد الأسواق العالمية والصينية لاستقبال مجموعة من الأجهزة التي تجمع بين المعالجات الأحدث، والشاشات المتطورة، والكاميرات عالية الدقة، والبطاريات الضخمة.

أبرز الهواتف المنتظرة في سبتمبر 2026



1. سلسلة iPhone 18 Pro – عالميا (موعد الإطلاق المتوقع: 8 أو 9 سبتمبر 2026):

من أبرز أحداث شهر سبتمبر إطلاق سلسلة iPhone 18 Pro، التي تضم هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

وتشير التسريبات إلى اعتماد الهاتفين على معالج A20 Pro المصنع بتقنية 2 نانومتر GAA من TSMC، مع توقعات بتحسن الأداء بنحو 18% مقارنة بالجيل السابق.

ومن المنتظر أن يأتي iPhone 18 Pro Max بشاشة LTPO Super Retina XDR OLED بقياس 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، مع حماية Ceramic Shield 2، إلى جانب خيارات تخزين تصل إلى 2 تيرابايت وذاكرة RAM بسعة 12 جيجابايت.

كما يتوقع أن يضم نظام تصوير خلفي ثلاثيا بدقة 48 ميجابكسل، يشمل كاميرا رئيسية واسعة، وعدسة تليفوتوغرافي بيريسكوبية، وأخرى فائقة الاتساع.

أما iPhone 18 Pro، فمن المتوقع أن يقدم معظم مواصفات شقيقه الأكبر، مع بعض الاختلافات في حجم الشاشة والألوان وبعض التفاصيل الأخرى.

iPhone 18 Pro Max

2. iPhone Ultra – عالميا (موعد الإطلاق المتوقع: 8 أو 9 سبتمبر 2026):

ربما يكون iPhone Ultra أكثر هواتف آيفون إثارة للجدل والانتظار هذا العام، إذ تشير التسريبات إلى أنه لن يكون مجرد ترقية تقليدية، بل سيكون أول هاتف آيفون قابل للطي.

ومن المتوقع أن يأتي بشاشة رئيسية ضخمة قياس 7.8 بوصة، إلى جانب شاشة خارجية مسطحة بقياس 5.49 بوصة، مع معالج A20 Pro وذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت وتخزين يصل إلى 2 تيرابايت.

وعلى الجانب الخلفي، تشير المعلومات المتداولة إلى كاميرتين بدقة 48 ميجابكسل، إحداهما رئيسية مزودة بتثبيت بصري بتحريك المستشعر، والأخرى فائقة الاتساع.

ويقال إن الهاتف سيكون أكثر نحافة عند فتحه، مع سمك قد يصل إلى 4.5 ملم في أنحف نقطة، فضلا عن مفصلات قوية وتجاعيد شبه غير مرئية في الشاشة.

ومن المتوقع أيضا أن تتبع آبل استراتيجية إطلاق تدريجية، تبدأ بكميات محدودة قبل توسيع نطاق التوفر بعد عدة أسابيع.

iPhone Ultra

3. سامسونج Galaxy S26 FE – عالميا (موعد الإطلاق: سبتمبر 2026):

تستعد سامسونج، وفق التوقعات، لإطلاق Galaxy S26 FE خلال سبتمبر، بعدما حصل الهاتف على اعتماد هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC.

ومن أبرز مواصفاته المتوقعة شاشة Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل ونظام تصوير خلفي ثلاثي بدقات 50 و8 و12 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Exynos 2500، مع بطارية 4900 مللي أمبير ودعم شحن سريع بقدرة 45 واط، إلى جانب مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.

ويتوقع أن يبدأ سعر الهاتف من نحو 800 يورو.

Galaxy S26 FE

4. هاتف Fairphone 6+ (موعد الإطلاق: سبتمبر 2026):

بعد إطلاق Fairphone 6 في يوليو 2025، تستعد الشركة لتقديم Fairphone 6+ بمواصفات محسنة.

ومن المنتظر أن يضم الهاتف شاشة P-OLED بقياس 6.31 بوصة ومعدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 7s Gen 4، وذاكرة RAM تصل إلى 12 جيجابايت.

كما سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ونظام تصوير خلفي يضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل وآخر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

ومن أبرز نقاط قوة الهاتف تركيز Fairphone على سهولة الإصلاح واستبدال المكونات، فيما يتوقع أن يتجاوز سعره 550 يورو.

Fairphone 6+

5. سلسلة هونر Magic 9 (موعد الإطلاق: 28 سبتمبر 2026):

حددت شركة هونر موعد 28 سبتمبر للكشف عن سلسلة Magic 9، التي ستضم الإصدار الأساسي Magic 9 ونسخة Magic 9 Pro.

وتشير التسريبات إلى تصميم خلفي جديد للكاميرات، مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل مزود بتثبيت بصري، إلى جانب كاميرا بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل وتقريب بصري 3.7x.

ويبرز تعاون هونر مع شركة ARRI المتخصصة في تقنيات كاميرات السينما الاحترافية، والذي قد يمنح السلسلة دفعة قوية في مجال التصوير.

Magic 9

6. سلسلة شاومي Poco X8 (موعد الإطلاق: سبتمبر 2026):

من المتوقع أن تكشف العلامة التجارية “بوكو” عن هاتفين جديدين ضمن سلسلة X8 خلال سبتمبر.

ويقال إن Poco X8 سيأتي بشاشة AMOLED قياس 6.83 بوصة وسطوع يصل إلى 3500 شمعة، مع حماية Gorilla Glass Victus 2، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري.

أما أبرز نقطة في الهاتف فهي بطاريته الضخمة بسعة 9000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقدرة 67 واط، إلى جانب معالج Snapdragon 6s Gen 4.

وفي المقابل، سيكون Poco X8 Power أكثر قوة من ناحية البطارية، إذ تشير التسريبات إلى بطارية هائلة بسعة 10000 مللي أمبير ودعم شحن 100 واط، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل ونظام تصوير خلفي بدقة 50 و8 ميجابكسل.

شاومي Poco X8

7. سلسلة Redmi Note 17 Pro وPro Max (موعد الإطلاق: 15 سبتمبر 2026) :

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتفي Redmi Note 17 Pro وRedmi Note 17 Pro Max في السوق الهندية يوم 15 سبتمبر.

ومن المتوقع أن يأتي Redmi Note 17 Pro بشاشة OLED مسطحة قياس 6.83 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، مع معالج Snapdragon 6s Gen 4 وبطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير وشحن 67 واط.

أما Redmi Note 17 Pro Max، فيتوقع أن يرتقي بالمواصفات مع بطارية تبلغ 10,000 مللي أمبير، وشحن سريع بقدرة 100 واط، ومعالج Snapdragon 6 Gen 5، وكاميرات خلفية بدقة 50 و8 ميجابكسل.

Redmi Note 17

8. سلسلة Xiaomi 18 (موعد الإطلاق: سبتمبر 2026):

تستعد شركة شاومي للكشف عن سلسلة Xiaomi 18 في الصين، مع توقعات بأن تكون من أوائل الهواتف التي تحصل على معالجات Snapdragon 8 Elite Gen 6 وGen 6 Pro.

ومن المتوقع أن تشمل البداية هاتفي Xiaomi 18 Pro و18 Pro Max، بينما قد يصل الإصدار الأساسي Xiaomi 18 في موعد منفصل.

وتشير التسريبات إلى إمكانية حصول Xiaomi 18 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 200 ميجابكسل، بينما سيحصل إصدار Pro Max على المزيد من التحسينات في العتاد والتصوير.

Xiaomi 18 Pro

9. هاتف Xiaomi 18 Fold (موعد الإطلاق: سبتمبر 2026):

ومن بين أكثر الأجهزة إثارة أيضا Xiaomi 18 Fold، الهاتف القابل للطي الذي قد يكون الاسم الجديد لما كان يُعرف سابقا باسم Mix Fold 5.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج XRING O3، مع شاشة قابلة للطي بقياس 7.6 بوصة، وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير، ونظام تصوير خلفي بدقة 200 ميجابكسل.

كما تشير التسريبات إلى تصميم نحيف للغاية، قد يصل إلى نحو 4.5 ملم عند فتح الهاتف.

10. سلسلة فيفو Vivo X500 (موعد الإطلاق: أواخر سبتمبر 2026):

أكدت شركة فيفو أن سلسلة X500 ستصل إلى السوق الصينية في أواخر سبتمبر، على أن يتبعها إطلاق في الهند خلال أواخر نوفمبر.

وتضم السلسلة ثلاثة هواتف: X500 وX500 Pro وX500 Pro Max، ويتوقع أن يكون X500 Pro Max الأقوى بينها، مع معالج Dimensity 9600 Pro المصنّع بتقنية 2 نانومتر، وكاميرا رئيسية Sony LYT910 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوبية للتقريب بدقة 200 ميجابكسل.

كما تشير التسريبات إلى بطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير.

أما X500 Pro، فمن المتوقع أن يضم شاشة LTPO OLED بقياس 6.37 بوصة ودقة 1.5K، مع المعالج نفسه، بينما سيأتي X500 بشاشة LTPS OLED بقياس 6.59 بوصة ومعالج Dimensity 9600 المصنع بدقة 3 نانومتر، وبطارية 7500 مللي أمبير مع شحن 90 واط.