14 ضعفا.. لماذا ينفق أصحاب الهواتف القابلة للطي أموالا طائلة داخل التطبيقات؟

كشفت شركة جوجل، عن رقم لافت بشأن سلوك مستخدمي الهواتف القابلة للطي، مشيرة إلى أنهم ينفقون على المشتريات داخل التطبيقات 14 ضعفا مقارنة بمستخدمي الهواتف التقليدية ذات التصميم المسطح، في وقت يتوقع فيه هؤلاء المستخدمون أيضا الحصول على تطبيقات تتمتع بتصميمات مرنة تتكيف مع الشاشات القابلة للطي.



وأعلنت جوجل هذه المعلومة عبر حساب Android Developers على منصة “إكس”، في إشارة إلى أن مستخدمي الهواتف القابلة للطي لا يختلفون عن غيرهم في طبيعة الأجهزة فحسب، بل أيضا في سلوك الإنفاق داخل التطبيقات وتوقعاتهم بشأن تجربة الاستخدام.

ورغم أن ارتفاع الإنفاق بين مستخدمي الهواتف القابلة للطي قد لا يبدو مفاجئا في حد ذاته، فإن وصول الفارق إلى 14 مرة يعد رقما لافتا، خصوصا أن جوجل لم تكشف تفاصيل كافية لتفسير هذه الزيادة أو تحديد طبيعة المشتريات التي تقف وراءها.

وقد يكون ارتفاع الإنفاق مرتبطا جزئيا بارتفاع أسعار الهواتف القابلة للطي، إذ إن تكلفة شراء هذه الأجهزة قد تعني أن شريحة من مستخدميها تتمتع بقدرة شرائية أعلى مقارنة بمالكي الهواتف التقليدية، لكن حجم الفارق الذي كشفت عنه جوجل يظل كبيرا بدرجة تستدعي مزيدا من التفسير.

الهواتف القابلة للطي

جوجل لا تكشف تفاصيل الإنفاق

لم تقدم الشركة بيانات تفصيلية حول طبيعة المشتريات داخل التطبيقات التي ينفق عليها مستخدمو الهواتف القابلة للطي.

وكان من المفيد معرفة نسبة الإنفاق التي تذهب إلى الألعاب مقارنة بالمشتريات المرتبطة بالتطبيقات الأخرى، إلى جانب توزيع الإنفاق بحسب المناطق الجغرافية، وهي بيانات قد تساعد في فهم أسباب هذا التفاوت الكبير.

ويأتي ذلك في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الهواتف القابلة للطي منذ ظهورها، مدفوعا إلى حد كبير بتكاليف المكونات والتقنيات المستخدمة فيها، ما جعل هذه الأجهزة أكثر تكلفة من الهواتف التقليدية بفارق ملحوظ.

فعلى سبيل المثال، يبدأ سعر هاتف جوجل Pixel 11 Pro Fold من نحو 1900 دولار، مقابل 1100 دولار لهاتف Pixel 11 Pro، بينما يبدأ سعر Pixel 11 التقليدي من 899 دولارا، ما يجعل الهاتف القابل للطي أغلى بأكثر من الضعف مقارنة بالطراز الأساسي.

وينطبق الأمر ذاته على هواتف الشركات الأخرى، خصوصا الأجهزة القابلة للطي التي تفتح على هيئة كتاب، والتي لا تزال أغلى بكثير من الهواتف التقليدية ذات التصميم المسطح، أما الهواتف القابلة للطي بنمط “الفليب”، فتختلف في طبيعة أسعارها وانتشارها.

وبالنظر إلى الشعبية الأكبر للهواتف القابلة للطي بنمط الكتاب، فمن المرجح أن تمثل هذه الفئة الجزء الأكبر من الإنفاق الذي أشارت إليه جوجل، وإن كانت الشركة لم تقدم بيانات تفصيلية تؤكد ذلك.

وفي الوقت نفسه، تشير جوجل إلى أن مستخدمي الهواتف القابلة للطي يتوقعون تصميمات تطبيقات متكيفة تستفيد من اختلاف أحجام الشاشات، ما يضع مزيدا من الضغوط على المطورين لتقديم تجربة استخدام مصممة خصيصا لهذه الأجهزة.