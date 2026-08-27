اغتيال بارون ترامب.. تعليق حاسم من مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المخطط الخطير

أكد محسن رضائي، رئيس الأمن الإيراني، في مقابلة بثتها قناة المنار اللبنانية، أن التقارير التي تتحدث عن مؤامرة محتملة لاغتيال نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأصغر، كاذبة.

وصرح جهاز الخدمة السرية الأمريكية، يوم الثلاثاء، بأنه على علم بفيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي يناقش مؤامرة لاغتيال بارون ترامب، نجل الرئيس الأمريكي الأصغر.

وفي المقابلة نفسها، ذكر رضائي أن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، وأن إيران تُعدّ قائمة بهذه الشروط.

وأوضح أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة.

وأشار رضائي إلى أن إيران اتفقت مع سلطنة عُمان على ممر ملاحي عبر المضيق، يقع جزء منه في المياه العمانية والإيرانية.

وأضاف، عبر مترجم، أن السفن ستعبر قناة مركزية محددة إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط إيران.