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نهاية درامية لـ لصوص السرقة الهوليوودية .. 3 ماتوا والباقي في الحبس بعد أكشن الصحراوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نهاية درامية لـ لصوص السرقة الهوليوودية .. 3 ماتوا والباقي في الحبس بعد أكشن الصحراوي

السرقة الهوليودية
السرقة الهوليودية
خالد يوسف

في مشهد يتطابق مع أكشن السينما صار حقيقة دامية على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، سقطت أخطر عصابة إجرامية متخصصة في سرقة سيارات النقل الكبرى في قبضة الأمن، حيث وجهت وزارة الداخلية ضربة استباقية حاسمة لما أُطلق عليها «السرقة الهوليودية»، أسفرت عن مواجهة مسلحة عنيفة انتهت بمصرع ثلاثة عناصر شديدة الخطورة وضبط ثلاثة آخرين.

فيلم أكشن هوليودي على طريق الاسماعيلية الصحراوي

على طريقة أفلام الأكشن العالمية، تفاجأ قائدي السيارات على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بأفراد عصابة وهم يقفزون ببراعة لسرقة سيارة نقل، في مشهد حبس أنفاس المارة وصنع ضجة هائلة باسم "السرقة الهوليوودية".

​لكن هوليوود المحلية انتهت سريعاً برصاص الأمن؛ حيث تتبعت أجهزة وزارة الداخلية الخيوط بدقة، وحاصرت أوكار الجناة في ضربة أمنية خاطفة بمنطقة القلج بالقليوبية، وما إن انطلقت ساعة الصفر بعد صلاة الفجر، حتى استقبلت القوات وابلاً من الرصاص، لترد بحسم بالغ في مواجهة شرسة أسفرت عن مصرع ثلاثة عناصر شديدة الخطورة وسقوط الباقين.

 
وبضبط الأسلحة والسيارة المستولى عليها، سقط الستار على أجرأ مغامرة إجرامية في الصحراء.


تعامل أمني احترافي مع فيديو الواقعة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، تضمن انه بتاريخ 25 من شهر أغسطس الجاري، قام مستقلو سيارة «ربع نقل» بالسير خلف سيارة نقل أخرى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وسرقة محتوياتها أثناء سيرها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي بأماكن اختبائهم بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة وضبط ثلاثة آخرين، واتُخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة.

تشكيل عصابي خطر من 6 عناصر

أوضحت الوزارة أن التشكيل العصابي ضم ستة عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في عدد من الجنايات، أبرزها «السرقة بالإكراه، الشروع في القتل، الاتجار في المواد المخدرة، سلاح بدون ترخيص، وعاهة مستديمة».

وعُثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وكمية من المسروقات المستولى عليها من ذات الواقعة ووقائع سرقات أخرى جارٍ حصرها.


شجاعة ابن الشرقية توثق الحادث

كان هاتف السيد نعمان، ابن مركز الحسينية بالشرقية، هو الشاهد الأول على مرارة ما وصف بـ«السرقة الهوليوودية»، فبدلاً من أن يلتقط مجرد فيديو عابر، وجد نفسه في قلب جحيم من طلقات الخرطوش وزجاجات الرعب التي انهالت عليه وعلى مرافقيه أثناء محاولتهم توثيق جريمة السطو على الشاحنة بطريق مصر الإسماعيلية.


​شجاعة الشاب وتحمله للمخاطر صنعتا الفارق؛ إذ تحولت لقطاته المصورة إلى بوصلة قادت رجال الأمن لتعقب الجناة وتحديد أوكارهم بدقة، ولم تضِع صرخات الاستغاثة هباءً، بل تلتها ضربة أمنية خاطفة وحاسمة انتهت بمصرع ثلاثة عناصر شديدة الخطورة وسقوط باقي أفراد التشكيل العصابي، ليدفع ابن الشرقية بشجاعته نحو كتابة النهاية الحتمية لأصحاب المغامرات الدموية. 


فوجئ الشاب أثناء توجهه لتلقي جرعة علاج، بإحدى السيارات التابعة لإحدى شركات النقل المبرد، بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، لتسليم بضائع عبارة عن دواجن مجمدة لإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، وقد قامت سيارة ربع نقل بالسير خلفها، فيما أقدم مستقلاها على سرقة بعض محتوياتها دون شعور قائد السيارة، بطريقة وصفها بأنها تشبه مشاهد أفلام الأكشن.

وأوضح أن المتهمين حاولوا منعه من توثيق الواقعة، خاصة بعدما حاول تصوير لوحات السيارة المستخدمة في الجريمة، مشيرًا إلى أنهم أشعلوا مصابيح السيارة بصورة قوية لمحاولة تعتيم الرؤية والتشويش عليه ومنع التقاط بياناتها، مشددا على أنه بعد توثيق الواقعة نشر الفيديو عبر صفحته الشخصية، قبل أن يفاجأ بتفاعل واسع من المواطنين الذين تداولوا المقطع بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتواصل معه رجال الأمن بعد انتشار الفيديو، وحرصوا على جمع البيانات اللازمة والتحري بدقة عن الواقعة. 

نهاية درامية لـ«السرقة الهوليودية السرقة الهوليودية مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة واقعة صحراوي الاسماعيلية وزارة الداخلية مواجهة مسلحة عنيفة

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