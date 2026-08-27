تفاصيل جديدة فى واقعة السرقة الهوليوودية بالشروق

كشفت التحريات الأولية في واقعة سرقة محتويات سيارة مبردات بمنطقة الشروق في القاهرة، والتي انتهت بمصرع 3 من المتهمين خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة.



وأوضحت التحريات أن المتهمين استولوا على سيارة مبردات أثناء سيرها بمنطقة الشروق، وتمكنوا من فتح الباب الخلفي للسيارة والاستيلاء على جزء من حمولتها، قبل أن يفروا من مكان الواقعة، حيث تبين أن المسروقات عبارة عن 7 أقفاص بلاستيكية، يحتوي كل قفص منها على نحو 20 كيلو جراما من المجمدات، بإجمالي نحو 140 كيلو جراما.

وأضافت التحريات أن المتهمين عقب ارتكاب الواقعة فروا من القاهرة، واتجهوا إلى منطقة القلج بمحافظة القليوبية، في محاولة للاختباء بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية، إلا أن جهود البحث والتحري أسفرت عن تحديد أماكن وجودهم ورصد تحركاتهم تمهيدا لضبطهم.

وأشارت المعلومات إلى أن المتهمين الثلاثة سبق اتهامهم أو الاشتباه في تورطهم بوقائع سرقة أخرى، قبل أن تتوصل الأجهزة الأمنية إلى ارتباطهم بواقعة سرقة سيارة المبردات.

وعقب تقنين الإجراءات، تحركت قوة أمنية لضبط المتهمين، إلا أنهم بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات، ما دفع رجال الأمن إلى التعامل معهم، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرع المتهمين الثلاثة.

وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وفحص ملابساتها والوقوف على مدى ارتباط المتهمين بوقائع سرقة أخرى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بشأن تعرض سيارة مبردات للسرقة بمنطقة الشروق في القاهرة، حيث كشفت التحريات عن تورط مجموعة من الأشخاص في الاستيلاء على جزء من حمولة السيارة والفرار بها.

ومع تكثيف التحريات، تم تحديد هوية المتهمين وتتبع تحركاتهم، والتي قادت الأجهزة الأمنية إلى منطقة القلج بمحافظة القليوبية، حيث جرى إعداد مأمورية لضبطهم.

وأثناء محاولة القوات ضبط المتهمين، وقعت مواجهة مسلحة، انتهت بمصرع المتهمين الثلاثة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص الواقعة وكشف جميع تفاصيلها.