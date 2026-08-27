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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالقليوبية السبت

حملة تحصين
حملة تحصين
إبراهيم الهواري

تستعد مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية لانطلاق أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، اعتبارًا من السبت الموافق 29 أغسطس 2026، وذلك في إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.


وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وإشراف الدكتور حامد الأقصنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأكد الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، تكثيف جهود التحصين الوقائي وأعمال الرقابة الوبائية بمختلف أنحاء المحافظة، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية، وضمان توفير لحوم وألبان آمنة للمواطنين، إلى جانب تقديم الدعم والإرشاد اللازم لمربي الماشية.
وأوضح وكيل وزارة الطب البيطري أن أعمال الحملة ستشمل جميع قرى وعزب ومراكز ومدن المحافظة، لضمان تحقيق أكبر قدر من التغطية والتحصين للثروة الحيوانية لدى المربين في القرى والمزارع.
وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، لمتابعة أعمال الحملة والتعامل الفوري مع أي معوقات، فضلًا عن متابعة نسب التنفيذ في مختلف المناطق.
وتستهدف الحملة تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة تنتشر بمختلف القرى والمراكز، مع توفير اللقاحات المعتمدة والمبردات والمستلزمات البيطرية اللازمة لتنفيذ أعمال التحصين.
وفي السياق ذاته، تواصل فرق الإرشاد البيطري تنفيذ برامج توعية للمربين بأهمية التحصين وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية، من خلال الندوات الإرشادية وحملات طرق الأبواب والمواد التوعوية، إلى جانب الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الرسائل التوعوية.


وناشد الدكتور هاني شمس الدين أصحاب المزارع ومربي الثروة الحيوانية ضرورة التعاون الكامل مع اللجان البيطرية الثابتة والمتحركة، والإسراع في تحصين الحيوانات المستهدفة، مؤكدًا أن الالتزام ببرامج التحصين يمثل أحد أهم إجراءات الوقاية والحفاظ على الثروة الحيوانية ومصادر دخل المربين.


وشدد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي أعراض مرضية أو حالات اشتباه للفرق البيطرية، بما يساعد على سرعة التعامل معها والحد من انتشار الأمراض الوبائية، مؤكدًا استمرار مديرية الطب البيطري بالقليوبية في تنفيذ خطط التحصين والرقابة والتوعية حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الثروة الحيوانية بالمحافظة.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الطب البيطري الحملة القومية تحصين المواشي

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