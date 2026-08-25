بسبب خلافات الجيرة.. القبض على عامل تشاجر عاريا بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص بدون ملابس أعلى سطح أحد العقارات وقيامه بالتعدى على آخر بالسب وإلقاء حجارة تجاهه بالقليوبية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ الجارى تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول :(عامل بصيدلية) ، وطرف ثان :(عامل "الظاهر بمقطع الفيديو" "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة") مقيمان بدائرة المركز .





أمكن ضبطهما وبسؤالهما قررا بقيامهما بالتعدى على بعضهما بالضرب حال تواجدهما بالصيدلية محل عمل الطرف الأول ، مما أدى إلى إصابة الثانى لخلافات سابقة حول الجيرة ، عقب ذلك قام الثانى بالصعود أعلى سطح العقار محل سكنه وإلقاء الحجارة تجاه الأول على النحو الظاهر بمقطع الفيديو .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين .





