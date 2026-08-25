فدية 12 مليون جنيه.. السجن 5 سنوات لـ4 متهمين بتهمة خطف نجل رجل أعمال في المقطم

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بخطف نجل رجل اعمال في المقطم، وطلب فدية قدرها 12 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين خطفوا المجني عليه بالإكراه من أمام مسكنه، بعد تهديده بأسلحة بيضاء وتكبيل يديه واقتياده داخل سيارة إلى شقة معدة لاحتجازه، كما استولوا على هاتفه ومتعلقاته وهددوه بالقتل.



وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ساوموا والد المجني عليه على الفدية، وأجبروه خلال احتجازه على التوقيع والبصم على 9 إيصالات أمانة تحت وطأة التهديد.



وأفادت التحريات بأن المتهم الرابع اتفق مع المتهم الأول، أثناء فترة احتجازهما على ذمة قضايا أخرى، على تنفيذ مخطط الخطف، مستغلين علمه بقدرة والد المجني عليه على دفع الفدية، ثم استعان المتهم الأول بمتهمين آخرين لمراقبة المجني عليه وترصد تحركاته.



وقال والد المجني عليه في التحقيقات إن المتهمين اتصلوا به من هاتف نجله، وأخبروه باحتجازه وطلبوا منه 500 ألف دولار و500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.



فيما روى المجني عليه تفاصيل خطفه، موضحًا أن المتهمين اعترضاه أمام مسكنه وأشهرا في وجهه أسلحة بيضاء، ثم قيداه واقتاداه إلى شقة، حيث تعرض للتهديد والإكراه قبل أن يتمكن من الهرب.



وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين الأربعة بالسجن المشدد 5 سنوات عن الاتهامات المسندة إليهم.