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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتشال جثماني شخصين انهار عليهما منزل خلال التنقيب عن الآثار في طوخ بالقليوبية

انهيار منزل
انهيار منزل
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية في طوخ بمحافظة القليوبية من انتشال جثماني شخصين، عقب انهيار جزء من منزل عليهما خلال أعمال التنقيب عن الآثار، بعزبة محمد أغا التابعة لقرية ميت كنانة.


وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت بلاغًا بانهيار جزء من منزل على شخصين خلال أعمال التنقيب، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع الأنقاض والبحث عن العالقين.

وبعد تكثيف جهود البحث والإنقاذ، تمكنت القوات من الوصول إلى الشخصين وانتشال جثمانيهما من أسفل الأنقاض، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتواصل جهات التحقيق المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث من المقرر التصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، واستكمال تحريات المباحث الجنائية وسؤال أهالي المتوفيين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية طوخ قوات الحماية المدنية الأجهزة المعنية

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